Diretor da FIA diz que halo não dificultou a retirada de Hulk no acidente em Abu Dhabi

Nico Hulkenberg sofreu um acidente impressionante logo na primeira volta do GP de Abu Dhabi, disputado neste domingo. Após batida com a Haas de Romain Grosjean, a Renault do alemão parou de ponta cabeça, encostada na barreira de proteção. Apesar do susto, Hulkenberg saiu sem ferimentos, e Charlie Whiting, diretor de provas da F1, aproveitou para elogiar o halo, que segundo ele, não prejudicou em nada a retirada do piloto.





- Ficou bem claro que este é um tipo de acidente em que o halo foi desenhado para ajudar. Ele dá maior espaço para o piloto uma vez que o carro está de cabeça para baixo. Esta foi uma das coisas que queríamos assegurar que era possível (durante a fase de testes). Quando você tem um acidente como este, em que a direção de prova tem acesso automático ao rádio, nós recebemos informações imediatas. Os pilotos normalmente dizem "estou ok" ou "estou bem", e nós nos apoiamos nos médicos que estão no local - disse ao "Autosport".





Nas redes sociais, alguns fãs da F1 criticaram a demora para que o carro de Hulkenberg fosse desvirado e colocado no chão. Entretanto, Whiting explica que a "demora" faz parte do procedimento, pois o piloto já havia informado pelo rádio que estava tudo bem.





- Então, eles podem demorar o tempo necessário para reposicionar o carro e tirá-lo de lá. Sabíamos que ele estava ok e que não havia nada para nos preocuparmos. Então, a rotina nestas circunstâncias é colocar o carro de volta na posição normal, o que foi feito de forma cuidadosa, claro. Uma vez que isso aconteceu, ele conseguiu sair do carro sozinho. Foi uma situação bastante controlada pelo que pude ver, e nosso delegado médico estava mais do que feliz com a forma com que tudo aconteceu. Tudo aconteceu exatamente como deveria - finalizou.







