Dívida com o elenco chega a quase R$ 9 milhões, e clima esquenta após cobrança no vestiário do Flu

Há quatro jogos sem vencer, o Fluminense vive momento conturbado também fora de campo. Nesta quinta-feira, dia 15, o clube completou mais um mês de inadimplência no pagamento dos direitos de imagem do elenco. Já são cinco no total, além de dois meses de salários (setembro e outubro) atrasados. A dívida com os jogadores já chega a quase R$ 9 milhões. Com impostos, o valor total sobe para aproximadamente R$ 11 milhões.





Após a derrota para o Palmeiras na última quarta-feira, houve cobrança no vestiário em razão dos seguidos atrasos - a informação foi dada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo GloboEsporte.com.





Único dirigente presente na delegação em São Paulo, Paulo Angioni foi conversar com os jogadores após o fim da partida. No meio da conversa, o atacante Marcos Jr. cobrou o diretor executivo de futebol e deu início a uma breve discussão. Quem viu a cena diz que não houve desrespeito.





A insatisfação dos jogadores vai além dos atrasos. Os atletas alegam que a diretoria tem feito promessas recorrentes e não as cumpre. O que os jogadores entendem como promessa, a clube classifica como perspectiva de pagamento. De fato, pelo menos duas foram passadas ao elenco (antes dos jogos contra Atlético-PR e Palmeiras), ambas já vencidas. A diretoria vê como legítima a insatisfação.





A expectativa do Fluminense agora é que parte da dívida seja quitada até a próxima segunda-feira. No caso, o salário de setembro e um ou dois meses de direitos de imagem.





Em meio aos problemas, o Fluminense vem se complicando na reta final do Campeonato Brasileiro. Nos últimos seis jogos, marcou apenas um gol e teve aproveitamento de Z-4: 22,2%, com quatro pontos ganhos em 18 possíveis.





O Tricolor volta a campo na próxima segunda, para enfrentar o Ceará, no Maracanã, em confronto direto contra o rebaixamento. A distância atual do Flu para a zona é de quatro pontos, número que pode cair para três caso a Chapecoense pontue contra o Botafogo nesta quinta.





Globo Esporte