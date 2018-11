Em chegada ao Comercial, Ricardo Costa fala em manter projeto de acesso

(Foto: Leonardo Del Sant/Divulgação)









O técnico Ricardo Costa foi apresentado nesta segunda-feira no Palma Travassos. Elogiado pela direção do clube, o novo comandante afirmou que pretender dar sequência ao trabalho do antecessor Pinho, em resgatar o clube e colocá-lo em divisões maiores do futebol paulista.





– Estou feliz em assumir esse novo compromisso, com pessoas sérias, que montaram esse projeto vencedor. E fico feliz por ter sido escolhido para dar sequência ao projeto. Vou dar meu máximo para continuar a ascensão do Comercial, que é um gigante do interior, merece estar na primeira divisão – disse Costa, que chegou ao Leão acompanhado do auxiliar Edmar da Costa.





Aos 37 anos, o jovem técnico afirmou estar ciente da pressão que poderá encontrar no clube, que ainda se reestrutura após quedas seguidas dentro do futebol paulista nos últimos anos. Apesar da pouca idade como treinador, espera repetir os trabalhos de sucesso que teve na Portuguesa Santista e no EC São Bernardo, quando subiu da Segundona para a A3.





– A gente sabe do tamanho do Comercial. Não aceitaria o desafio se não estivesse preparado. Conheço a força, a torcida joga junto, dentro e fora de casa, queremos levar isso, o apoio é importante, na A3 o nível de competitividade é grande. A gente desde agora montar um grande time, isso vai nos levar ao sucesso, montar um time bom, com jogadores que vistam a camisa, a montagem será importante e o trabalho do dia a dia, dar nosso melhor.





Até o momento, Ricardo Costa com em seu elenco com o lateral Dener, o zagueiro Gut, o volante Leonai e o atacante Zé Andrade, todos remanescentes da campanha do acesso na Segundona de 2018.





