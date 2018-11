Em novo estádio, Ribeirão Preto recebe jogo festivo de Roberto Carlos

(Foto: Cleber Akamine)

Ribeirão Preto receberá, pelo segundo ano consecutivo, a partida “Roberto Carlos entre Amigos”. Este ano, o evento acontecerá no Estádio Palma Travassos, no dia 28 de dezembro, às 2018. O Estádio Santa Cruz, que foi palco da partida em 2017, está passando por reforma e estará impossibilitado de receber o evento.





Para 2018, o evento organizado pelo ex-lateral pentacampeão do mundo pode contar com as presenças dos ex-jogadores Kaká, Edmundo e Zinho.





Os ingressos para o jogo festivo já podem ser adquiridos pelo site www.pagueingresso.com.br , e custam R$ 15 mais 1 kg de alimento não perecível. Parte da renda será destinada ao Hospital do Câncer de Ribeirão e à Associação de Amigos Autistas (AMA). Os alimentos serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Preto.





“Quero convidar todos de Ribeirão Preto e região para o jogo. Vai ser um grande evento. Esperamos vocês nesta grande festa. Vai ser maravilhoso. Ribeirão Preto vai parar. Nasci no interior e sei o quanto as entidades nessas regiões precisam de ajuda”, comentou Roberto Carlos.





Em 2017, cerca de 28 mil pessoas estiveram no Santa Cruz para acompanhar a vitória dos amigos de Roberto Carlos contra os amigos do cantor Daniel por 7 a 5. Os anfitriões contavam com os ex-jogadores Doni, Marcos Assunção, Bordon, Denilson, Elano, Cicinho. Já o outro, tinha Amaral e Leandro Guerreiro.