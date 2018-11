Em treino muito equilibrado, Bottas fecha sexta-feira com melhor tempo em Abu Dhabi

Num segundo treino livre bastante equilibrado em Abu Dhabi, Valtteri Bottas fez o melhor tempo da sexta-feira ao marcar 1m37s236. O piloto da Mercedes, que luta para não terminar a temporada 2018 sem nenhuma vitória, ficou 0s044 à frente de Max Verstappen, que havia sido o mais rápido na primeira sessão. Daniel Ricciardo terminou em terceiro lugar, seguido de perto pelo pentacampeão Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel.





Completaram o top 10 Romain Grosjean (Haas), Nico Hulkenberg (Renault), Kevin Magnussen (Haas) e Esteban Ocon (Force India).





Max x Ocon de novo!





Depois do polêmico incidente no GP do Brasil, Max Verstappen e Esteban Ocon quase se acharam de novo nos boxes durante o segundo treino em Abu Dhabi. Quando a RBR liberou o holandês para voltar à pista, a Force India fez o mesmo com o francês e por pouco os carros não se tocaram... Pouco antes, na coletiva dos dirigentes da F1, uma piada do diretor da RBR, Christian Horner, sobre o comportamento de Ocon no Brasil, gerou desconforto no chefe da Mercedes, Toto Wolff.









"Raspadinha" de Verstappen





Após liderar a primeira sessão, Max Verstappen foi a principal vítima da "salsicha" da curva 20, uma lombada colocada após a zebra para evitar que os pilotos excedam os limites da pista naquele local. O holandês arrastou o assoalho do carro justamente na "salsicha" e ficou sem o controle das rodas dianteiras. O holandês sofreu para controlar o carro e evitar uma batida... Depois, Max voltou à pista e ratificou o segundo lugar.









Max pits after running over that sausage kerb at Turn 20 💥pic.twitter.com/ynfYYxPSTE 📻 "I think we need to check the floor"Max pits after running over that sausage kerb at Turn 20 💥 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 23 de novembro de 2018



Equilíbrio no ritmo de corrida





Além de ocupar o segundo e terceiro lugares após a dobradinha na primeira sessão, a RBR mostrou um ritmo muito forte e consistente nas sequências de voltas com tanque cheio. Max Verstappen por exemplo virou constantemente tempos na casa de 1m43s, enquanto as Ferraris tinham dificuldade de baixar de 1m44s. Depois, os pilotos de RBR, Ferrari e Mercedes baixaram para a casa de 1m42s, com equilíbrio entre as equipes.





Depois de usar a pintura normal de seu capacete no primeiro treino, Fernando Alonso utilizou o "casco" especial preparado para sua corrida de despedida na Fórmula 1. O layout divide o capacete meio a meio, com uma das metades com a pintura da estreia na categoria, em 2001, e a outra com o atual desenho. Alonso melhorou em relação ao primeiro treino e foi o 13º colocado.





Homenagem ao ídolo





Carlos Sainz Jr. nunca escondeu que Fernando Alonso é seu grande ídolo. E na prova de despedida do bicampeão, o compatriota fez uma homenagem no capacete ao colocar o número 14 de Alonso com a bandeira espanhola.





Dos cinco pilotos que ficarão sem vaga no grid em 2019, quatro ficaram nas últimas cinco colocações: Brendon Hartley, Marcus Ericsson, Stoffel Vandoorne e Sergey Sirotkin. O único "intruso" foi Lance Stroll, na 18ª posição. Esteban Ocon, que foi confirmado como reserva da Mercedes, foi o único que ocupou uma colocação razoável.





O terceiro treino livre será disputado às 8h (de Brasília), enquanto a classificação terá início às 11h. A transmissão ao vivo será do SporTV2, com narração de Sergio Mauricio e comentários de Lito Cavalcanti e Max Wilson.





Domingo, a TV Globo mostra ao vivo a corrida a partir das 11h. Galvão Bueno narra, com Reginaldo Leme e Luciano Burti nos comentários. O GloboEsporte.com transmite todas as atividades em tempo real.





