Federação divulga tabela da primeira fase do Campeonato Paulista

Por Redação Blog do Esporte









A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta quarta-feira (21) a tabela do Campeonato Paulista de 2019. Dentre os quatro grandes clubes do estado, apenas o Palmeiras não vai estrear em casa. O alviverde jogará contra o Red Bull Brasil.





Atual campeão, o Corinthians enfrentará o São Caetano; o Santos jogará contra a Ferroviária e o São Paulo enfrentará o Mirassol. Já o primeiro clássico acontecerá na terceira rodada, no dia 27 de janeiro, entre Santos e São Paulo, com mando do time santista. (Confira a rodada completa na foto acima).





A primeira fase terá 12 rodadas e terminará em 20 de março. Divididos em quatro grupos, as equipes enfrentarão os clubes das outras chaves. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de final, que acontecem nos dias 24 e 31 de março. As semifinais estão marcadas para os dias 3 e 7 de abril, enquanto as finais acontecem em 14 e 21 de abril.





Série A2





A segunda divisão paulista começará também no dia 20 de janeiro. Confira a primeira rodada:





Rio Claro x Santo André

Juventus x Votuporanguense

Inter de Limeira x XV de Piracicaba

Atibaia x Linense

Penapolense x Taubaté

Portuguesa x São Bernardo

Água Santa x Sertãozinho

Portuguesa Santista x Nacional





Série A3





Confira a primeira rodada da terceira divisão:





Rio Preto x Batatais

Taboão da Serra x Audax

Olímpia x Desportivo Brasil

Primavera x São Carlos

EC São Bernardo x Capivariano

Grêmio Osasco x Velo Clube

Monte Azul x Barretos

Comercial x Noroeste