Ferroviária faz promoção de ingressos na semi da Copa Paulista e renova patrocinador

No mesmo dia em que a Locomotiva Grená apresentou a renovação do patrocínio com a empresa Rumo, de logística com estrutura ferroviária, para a marca ser estampada na camisa que vai ser usada também na temporada de 2019, a diretoria anunciou mais uma participação do time no projeto "Futebol Sustentável" para a próxima partida, contra o RB Brasil, neste domingo, na Fonte Luminosa, jogo de volta da semifinal da Copa Paulista.





Três mil ingressos estarão disponíveis para troca. Cada um pode ser trocado por duas garrafas PET a partir desta terça-feira, às 9h, no portão principal da Arena da Fonte. O torcedor tem de estar com documento oficial com foto e será permitido apenas três ingressos por pessoa. O projeto é em parceria com a Federação Paulista de Futebool (FPF).





Já o patrocínio com a empresa será estampado na parte inferior frontal da camisa Afeana desde o início da Copa Paulista. Agora, o contrato entre as partes é de mais um ano. A formalização do acordo aconteceu na última sexta-feira.





A ideia é que uma empresa que trabalha com ferrovias esteja ligada a um clube de futebol que foi criado por funcionários ferroviários. Assim, o presidente da Locomotiva destacou a importância da parceria para o futebol.





- Parcerias como essas são pensando na seriedade do projeto e no sucesso para que o futebol se sustente na formação de jogadores, na negociação, arrecadação em jogo, sócio torcedor, ou seja, se alimentando pelo que ele produz, e os parceiros tem incrível relevância nisso - declarou o presidente.





Mesmo com a nova parceria, a Ferroviária não tira os olhos da Copa Paulista. Na semifinal, a equipe joga a segunda partida neste domingo, às 16h, na Fonte Luminosa. Com a vitória por 2 a 0 no primeiro jogo, pode até perder por um gol de diferença. Caso classifique, garante vaga em uma competição nacional em 2019, pois o torneio premia um posto na Copa do Brasil e outro na Série D do Brasileiro. O campeão escolhe primeiro.





