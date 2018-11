Figueirense abre vantagem, mas Paysandu vira nos acréscimos e deixa Z-4 após nove rodadas

Que noite! Depois de sair perdendo por 2 a 0 com apenas 13 minutos de jogo, o Paysandu conseguiu um feito que ainda não havia alcançado no ano: virou uma partida. Os dois gols de Elton no primeiro tempo, aos 5 e aos 13, pareciam decretar um triste fim de temporada para o time paraense. Só que a reação, que começou ainda na etapa inicial com Pedro Carmona, passou pelo chute certeiro de Renato Augusto e terminou aos 46 do segundo tempo, em cabeceio de Fernando Timbó. A vitória mantém viva a possibilidade do Papão permanecer na Série B em 2019 e coloca pressão do CRB, que foi empurrado para o Z-4, mas ainda joga na rodada - pega o Londrina, sexta-feira, no Paraná. O Figueirense também tem interesse no jogo do time alagoano que, se perder, garante matematicamente a permanência do Furacão na Segundona.





Com o resultado o Paysandu deixa a zona de rebaixamento momentaneamente, mas ainda se vê obrigado a torcer contra CRB – que encara o Londrina, na sexta-feira – para não terminar a rodada novamente dentro do Z-4. Com 41 pontos, o Papão precisa “secar” os adversários que estão logo à frente na tabela, incluindo também o Criciúma.





A situação do Figueirense, por outro lado, é mais tranquila. A equipe ainda não selou matematicamente sua permanência na Série B do ano que vem, mas precisa de um empate na rodada final ou, menos que isso: basta que o CRB perca para o Londrina.





Na última rodada da Série B todos os jogos serão disputados simultaneamente no sábado, dia 24, a partir das 17h (de Brasília). O Figueirense viaja a Maceió para enfrentar o CRB, no Rei Pelé. O Paysandu enfrenta o Atlético-GO em casa, em Belém.





O Figueirense não teve dificuldade para rapidamente abrir boa vantagem no placar. A boa presença de área de Elton se fez presente em dois lances: aos 5 a aos 13. No primeiro, subiu sozinho para testar para o fundo das redes e fazer 1 a 0. Logo depois, recebeu livre na área e acertou um petardo de primeira, sem deixar a bola cair no chão, fazendo um golaço. 2 a 0. Mas apesar do início avassalador, no restante da etapa a superioridade territorial foi do Paysandu. O time do Pará teve mais posse de bola, rondou bastante a área do alvinegro e, de tanto insistir, conseguiu descontar aos 35. Pedro Carmona deixou o placar em 2 a 1 cobrando pênalti, após Diego Renan usar o braço para desviar a bola dentro da área. O gol bicolor despertou o Figueira, que voltou ao ataque com Romarinho, aos 39; e Marco Antônio, aos 42, mas o terceiro não veio.





Correndo atrás do placar, o técnico João Brigatti mexeu no intervalo. Colocou o centroavante Hugo Almeida no lugar do meia Thomaz, na expectativa de ter mais um jogador brigando dentro da área. O Paysandu entrou em campo mais ofensivo e buscou o empate. Se as bolas alçadas não estavam surtindo efeito, Renato Augusto arriscou chute de fora da área, aos 10, e acertou o canto. Vitor Caetano não alcançou: 2 a 2. A equipe paraense se manteve no ataque e, até os 20 minutos da etapa final, tinha 18 finalizações, contra apenas 5 do adversário catarinense. A reta final o jogo ganhou emoção. Aos 32, após escanteio, Mike fez o que seria o gol da virada. O assistente viu impedimento do atacante bicolor e anulou o gol, porém “passe” saiu de um jogador do Figueira – tornando um erro a anulação do lance. Os últimos minutos foram de pressão alviceleste, que mandou quase todo o time para frente. O gol milagroso saiu aos 45, em cabeceio de Fernando Timbó após escanteio, quando até Renan Rocha estava na área. O zagueiro, que entrou aos 41, deixou o Papão fora do Z-4 pelo menos até sexta-feira.





Globo Esporte