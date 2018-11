Fluminense vence o Palmeiras nos pênaltis e vai à final da Copa do Brasil Sub-17

pic.twitter.com/lpjIhDq3T0 Marcos Paulo erra na frente e o Palmeiras puxa bom contra-ataque. Na sequência, o capitão do Flu, André, derruba Fabrício dentro da área. Pênanti para o Verdão. Olha o lance aí: #trlaranjeiras 21 de novembro de 2018









O Fluminense está na final da Copa do Brasil Sub-17. Depois do empate por 2 a 2 no tempo normal, o Tricolor venceu o Palmeiras por 4 a 1 nos pênaltis e ficou com a vaga – os times empataram por 1 a 1 no primeiro jogo. O goleiro Marcelo defendeu as cobranças de Victor Santos e Tatavitto e foi decisivo para a classificação.





O adversário do Fluminense na decisão sairá do duelo entre Flamengo e Santos, marcado para quinta-feira, às 16h, em Nova Iguaçu. No primeiro jogo, as equipes empataram por 1 a 1, em Diadema.





O Palmeiras abriu o placar, aos 19 minutos do primeiro tempo, com Henri. O Fluminense não demorou a empatar. Martinelli deixou tudo igual, aos 24. A virada carioca saiu aos 11 minutos do segundo tempo, com o artilheiro João Pedro. Os paulistas levaram a decisão para os pênaltis ao empatarem aos 35, com Tatavitto, cobrando pênalti.





Globo Esporte