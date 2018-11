FPF determina interdição da Vila Belmiro; Santos diz que até terça-feira terminará reformas

A Federação Paulista de Futebol (FPF) publicou uma portaria nesta quinta-feira determinando a interdição da Vila Belmiro. A decisão foi tomada porque o laudo do Corpo de Bombeiros do estádio do Santos venceu no último dia 5. O veto vale para todas as competições, até as organizadas pela CBF.





O clube diz que até a próxima terça-feira (dia 13) a Vila estará liberada. Até lá, o Santos não jogará no estádio pelo Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso como mandante será no Pacaembu, contra a Chapecoense, na segunda-feira (dia 12).





Nas duas rodadas seguintes, o Peixe joga fora de casa, contra Flamengo e América-MG. A próxima partida prevista para a Vila Belmiro será no dia 21 (uma quarta-feira), contra o Botafogo).





A interdição da Vila Belmiro foi divulgada pela Federação Paulista às 16h08 desta quinta-feira, ao mesmo tempo em que um jogo da Copa do Brasil Sub-17 era disputada no estádio. O Santos derrotou o Coritiba e avançou à semifinal da competição. A Vila já deve estar liberada para a próxima partida do time na competição, prevista para a próxima quarta-feira (dia 14).





Por meio de nota, o Santos afirmou que o Corpo de Bombeiros já realizou uma vistoria na Vila Belmiro na última quarta-feira, e a corporação solicitou mudanças que, segundo o clube, "já estão sendo providenciadas".





Veja a nota oficial do Santos na íntegra:





O Santos Futebol Clube esclarece que a Vila Belmiro segue normalmente com suas atividades, tendo inclusive sediado nesta quinta-feira (8) o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-17.





O Clube solicitou a renovação do AVCB de nosso estádio no dia 17 de setembro, e o Corpo de Bombeiros, que realizou a vistoria apenas nesta última quarta (7), solicitou algumas mudanças que já estão sendo providenciadas. Até a próxima terça-feira (dia 13) tudo deverá estar normalizado.





Globo Esporte