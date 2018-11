Franca conquista vitória centenária e assume liderança do NBB

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte









O Franca conquistou mais uma vitória no Novo Basquete Brasil (NBB) nesta sexta-feira (2), ao derrotar o Brasília, fora de casa, por 101 a 73. De quebra, a equipe do técnico Helinho assumiu a liderança da competição, com 83,3% de aproveitamento, junto com o Pinheiros.





O cestinha da partida foi o armador brasiliense Nezinho com 30 pontos. Do lado francano, o destaque ficou para o pivô Cipolini, que anotou um duplo-duplo (21 pontos e 10 rebotes).





Mesmo com o placar elástico do final, o Brasília foi quem deu a iniciativa do jogo e abriu 5 a 0 com dois minutos de partida. O Franca apertou a marcação e acertou ótimos arremessos com Jimmy e David Jackson. Com erros dos donos da casa, o Franca aproveitou para abrir 16 pontos e fechar a primeira parcial em 30 a 14.





No segundo quarto, o Brasília voltou mais atento e abriu vantagem no placar. O técnico Helinho pediu tempo e conversou com a equipe. O Franca conseguiu reverter a desvantagem e diminuiu a diferença no segundo quarto para dois pontos (13 a 11). Com isso, os visitantes fecharam o primeiro tempo com 49 a 32.









Na volta, mas desatenção dos donos da casa e o Franca aproveitou para disparar. Os visitantes abriram boa vantagem de 63 a 36. A pontaria do time brasiliense também não era boa, com aproveitamento de 16%. Do outro lado, os chutes eram certeiros, o que facilitou para o Franca ampliar o placar e fechar a conta em 101 a 73.





Na próxima rodada, o Franca recebe o Minas na terça-feira, às 20h, no Ginásio Pedrocão. O Brasília só volta a atuar no dia 14 de novembro, às 21h, quando recebe o Botafogo no Ginásio da Asceb.





Brasília 73 x 101 Franca





Ginásio da Asceb

Público presente: 924 pessoas

Renda: R$ 8810,00





Brasília - André Germano

Titulares: Zach Graham, Graterol, Rafa Moreira, Nezinho e Ricky Sánchez

Entraram: Pedro Rava, Luis, Pedro Mendonça, Andrezão, Rodrigo e Marcelão





Franca - Helinho

Titulares: Elinho, Lucas Dias, Cipolini, Jimmy e David Jackson

Entraram: Alexey, Adriano Big, Didi, Cassiano, Guilherme e André Goes





Parciais

1ºQ 14 x 30 / 2ºQ 18 x 19 / 3ºQ 18 x 25 / 4ºQ 23 x 27