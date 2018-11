Franca vence mais uma e segue como líder do NBB

(Foto: Willian Oliveira)

A boa fase do Franca continua em alta no Novo Basquete Brasil (NBB). Fora de casa, a equipe venceu o Mogi por 95 a 89 e manteve a liderança da competição, agora somando o oitavo triunfo em nove partidas disputadas.





O jogo teve um início movimentado, com as duas equipes buscando o ataque. O equilíbrio era nítido em quadra, mas o time francano conseguiu abriu uma vantagem de dois pontos ao final do primeiro quarto: 21 a 19.





Na segunda parcial, o ritmo se manteve e o Franca apostou nas jogadas de velocidade de Alexey e Didi. A vantagem aumentou para oito pontos. Do outro lado, o Mogi concentrava suas jogadas dentro do garrafão, principalmente em lances com o pivô JP Batista. Mesmo com o equilíbrio, o Franca levou a vantagem de 45 a 40 para o intervalo.





Na volta, o cenário não foi diferente, com o Mogi buscando os acertos em velocidade e o Franca segurando para não levar a virada. O time francano foi eficiente na linha dos três, o que trouxe a vantagem parcial de 72 a 61.





No último quarto, o Mogi comentou alguns erros que deram espaço para o Franca, que soube administrar o placar e fechar a partida em 95 a 89.





Na próxima rodada, o Franca joga contra o São José, na quinta-feira, às 20h45, no ginásio Pedrocão.

O Mogi volta a jogar pelo torneio nacional no dia 6 de dezembro, às 20h, no ginásio Hugo Ramos, contra o Joinville.