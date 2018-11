Goiânia recebe o Circuito de Corridas Caixa no dia 8 de dezembro

(Foto: Luiz Doro /adorofoto/HT Sports)









Na temporada em que completa 15 anos, o Circuito de Corridas CAIXA mantém a tradição de levar milhares de pessoas para o esporte. Foi assim em 11 etapas ao longo de 2018 e deverá ser da mesma forma em Goiânia (GO), dia 8 de dezembro, no encerramento das atividades neste ano da mais tradicional série de provas de rua do Brasil. Será uma corrida noturna e as inscrições pela internet seguem abertas até a próxima quarta-feira (5/12) e podem ser feitas no site oficial do evento: www.circuitocaixa.com.br/#goiania.





Quem perder o prazo para inscrições online ainda terá mais duas chances de confirmar participação na etapa de Goiânia. A organização do Circuito Caixa receberá os últimos pedidos de forma presencial durante a entrega dos kits dos atletas, composto por número de peito e camiseta. A entrega será na loja Centauro do Flamboyant Shopping Center (Av. Jamel Cecílio, 3300) na sexta-feira (7/12), das 10h às 22h, e sábado (8/12), entre 10h e 12h. A largada, no Paço Municipal, será a partir das 19h.





O Circuito CAIXA recebe milhares de atletas do Brasil e exterior, profissionais e amadores. Entre as categorias em disputa estão a Elite 10km, geral, economiário e por faixa etária, para homens e mulheres, nos percursos de 10km e 5km. Outra opção é a possibilidade de correr em duplas. Antes de Goiânia, as cidades de Belo Horizonte, Uberlândia, Salvador, Campo Grande, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Curitiba, São Paulo e Brasília receberam a prova.





“O ano de 2018 foi muito produtivo e de fortes emoções com o aniversário de 15 anos de atividades ininterruptas do Circuito CAIXA. Tenho certeza que iremos encerrar a temporada com chave de ouro, com uma festa linda em Goiânia. Teremos muito esporte e alegria pelas ruas da capital do estado”, garante Hélio Takai, diretor da HT Sports, responsável pela organização do evento desde a primeira edição.





A etapa de Goiânia deveria ter sido disputada no dia 3 de junho. Contudo, precisou ser alterada para dezembro em função das dificuldades quanto a abastecimento e deslocamento gerados pela paralisação dos caminhoneiros. Apesar dos problemas, a organização do evento agiu rápido para encontrar uma nova data e garantir que todos os atletas inscritos tivessem suas participações automaticamente validadas e transferidas ou reembolsadas.