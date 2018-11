Griezmann faz de falta, mas Atlético cede empate no fim e pode ver Barcelona abrir

Uma atuação pobre custou dois importantes pontos ao Atlético de Madrid na abertura da 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Os colchoneros empataram com o Leganés, por 1 a 1, neste sábado, em Butarque, e podem perder posições durante o fim de semana – além do risco de ver o Barcelona se distanciar na ponta.





Griezmann fez o gol dos visitantes aos 24 minutos do segundo tempo, numa bonita cobrança de falta. Mas a falta de poderio ofensivo sem um camisa 9 foi fatal – o argentino Carrillo empataria aos 37 num lance em que só precisou escorar para as redes.





O time treinado por Mauricio Pellegrino ainda está na zona de rebaixamento, em 18º, com nove pontos, mas ao menos pôs no currículo outro tropeço de um grande – em setembro, venceu o Barcelona por 2 a 1 jogando no mesmo estádio.





O Atleti de Diego Simeone, que poupou alguns titulares de olho no confronto contra o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões, é o segundo, com 20 pontos.





Globo Esporte