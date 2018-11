Hamilton diz que parceria com Bottas na Mercedes é a "maior que já existiu na Fórmula 1"

(Foto: Getty Images)









Campeão por antecipação na temporada 2018 da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton disse nesta quinta-feira que sua parceria com o companheiro Valtteri Bottas na Mercedes é provavelmente a "maior que já existiu na Fórmula 1". Desde que o finlandês chegou à escuderia em 2017 vindo da Williams para substituir Nico Rosberg, o piloto já ganhou dois dos cinco títulos mundiais que possui na carreira. Com o alemão, por outro lado, Hamilton tinha uma relação um tanto quanto amarga:





- Temos um respeito enorme um pelo outro. É a maior parceria em termos de respeito e trabalho em equipe que tenho certeza que provavelmente já existiu na Fórmula 1. Eu vejo o quanto ele trabalha duro, ele vê quanto eu trabalho duro. Não fazemos joguinhos para tentar prejudicar um ao outro. Esse ano definitivamente tiveram momentos em que ele foi fundamental para vencermos as corridas - comentou o britânico, que está em São Paulo para a penúltima corrida da temporada, o GP do Brasil.





Em duas temporadas, os dois pilotos ajudaram a Mercedes a conquistar quatro títulos do Mundial de Construtores. O quinto pode vir em 2018. Enquanto Bottas assumiu um papel maior de coadjuvante para ajudar Hamilton a conquistar seu pentacampeonato nessa temporada, o britânico afirmou que faria o mesmo se fosse o segundo piloto em um cenário onde "ultimamente o time não se importa com qual dos pilotos saírá vencedor das corridas".





Bottas teve problemas em 2018 e não conseguiu sair com vitórias da temporada por enquanto, faltando ainda o GP do Brasil e Abu Dhabi. Ele ficou perto do triunfo, contudo, no Azerbaijão, e também na Rússia, abrindo caminho para o resultado de Hamilton.





- Esse ano ele começou bem forte e teve dificuldades em corridas complicadas. Eu acho que Baku, por exemplo, foi um grande golpe para ele. Bottas merecia aquela vitória, mas seu pneu furou - lamentou o pentacampeão.





- Estou muito feliz de tê-lo como colega e pela ajuda que me deu para alcançar esse incrível sonho, então um muito, muito obrigado a ele - acrescentou.





