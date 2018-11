Holanda vence uma irreconhecível França por 2 a 0 e rebaixa a Alemanha na Liga das Nações

(Foto: Toussaint Kluiters/Reuters)









A França voltou ao Estádio De Kuip, em Roterdã, onde foi campeã europeia em 2000, na condição de atual campeã mundial e líder isolada do grupo 1 da Liga das Nações. Do outro lado, uma Holanda que ainda tenta se reerguer depois de ficar fora da Euro-2016 e do Mundial-2018. Com a bola rolando, papéis trocados: uma seleção francesa irreconhecível foi completamente dominada pela Holanda, que venceu por 2 a 0 e só não conseguiu uma goleada histórica graças ao goleiro francês Lloris, que fez pelo menos seis grandes defesas no segundo tempo. Só não evitou os gols de Wijnaldum, no fim da etapa inicial, e o pênalti de Depay, no último lance do jogo.





Mas não foram só os franceses que sofreram com o show holandês. O resultado confirmou, com uma rodada de antecedência, o rebaixamento da Alemanha, que tem apenas um ponto em três jogos, para a segunda divisão da Liga das Nações. A Holanda chegou aos seis pontos, um a menos que a líder França. Só que os franceses encerraram sua participação, e agora terão de secar a Holanda contra a Alemanha, segunda-feira, em Gelsenkirchen. Se empatar, a seleção holandesa iguala em pontos com a França e se classifica para a semifinal pelo saldo de gols no confronto direto (a França venceu a Holanda em casa por 2 a 1 na segunda rodada). Confira a tabela atualizada da Liga das Nações.





Precisando vencer e jogando em casa, era natural que a Holanda tivesse a iniciativa da partida no primeiro tempo. Mas, ainda que tenham empurrado a França para o seu campo de defesa, os holandeses produziam pouco ofensivamente. Até que aos 43 minutos, N'Zonzi cortou mal um cruzamento despretensioso, e a bola sobrou para o chute de primeira de Babel. Lloris conseguiu espalmar, só que Wijnaldum pegou a sobra no meio da área e abriu o placar.





A seleção holandesa não tirou o pé depois de abrir o placar e pressionou a França em busca do segundo gol na volta do intervalo. E o jogo se tornou um duelo entre o ataque holandês e o goleiro Lloris, que salvou a França com pelo menos seis grandes defesas antes dos 30 minutos. Já nos acréscimos, Sissoko errou na saída de bola e cometeu um pênalti em De Jong. O camisa 10 Memphis Depay humilhou na cobrança com cavadinha, fechando o placar.





