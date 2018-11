Internazionale goleia em sétima vitória seguida no Italiano antes de revanche contra Barcelona

Foto: REUTERS/Stefano Rellandini









Uma tarde e tanto em Milão. Diante de 70 mil torcedores no estádio Giuseppe Meazza, a Internazionale goleou o Genoa por 5 a 0 neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. A sétima vitória seguida manteve a equipe na vice-liderança, empatado com o Napoli em 25 pontos, mas à frente pelo saldo de gols maior (15 contra 12). Ambos estão na perseguição da primeira colocada isolada Juventus.





O meia português João Mário foi o destaque da partida, com um gol e duas assistências. Quem também brilhou foi o italiano Gagliardini, autor de dois. Seu compatriota Politano e o belga Nainggolan completaram o placar. Sentiu falta de alguém? O artilheiro argentino Icardi foi poupado, assim como o zagueiro brasileiro Miranda, e assistiu a tudo do banco de reservas.





Na próxima terça-feira, a Internazionale tem a chance de revanche contra o Barcelona, pela Liga dos Campeões. Derrotada na Espanha há duas semanas por 2 a 0, recebe o líder do Grupo B para igualar a situação e dar mais um passo rumo à classificação às oitavas de final.





Globo Esporte