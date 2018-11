Jogador de 39 anos da 4ª divisão inglesa usa até andador para contestar velocidade no FIFA

Com muito humor, o meia Kevin Ellison, do Morecambe FC, da quarta divisão inglesa, gravou um vídeo contestando sua nota de velocidade no FIFA. O jogador que atua pela lateral do campo tem um geral de 57, mas sua velocidade, um dos atributos mais importantes para sua posição, é de apenas 35, o que torna sua carta inferior a outras que tenham a mesma nota geral.





No vídeo, o jogador usa os dados do clube para comparar sua velocidade com a dos companheiros da equipe. O meia chega a mostrar que alcança valores superiores aos parceiros que tem o dobro de sua nota. Para finalizar a brincadeira, ele ainda vai ao campo com uma andador simulando uma corrida.





Kevin Ellison construiu sua carreira jogando por clubes das divisões mais baixas da Inglaterra. Mas, em 2001, o jogador, defendendo o Leicester City, disputou a final de uma partida em Old Trafford, contra o Manchester United. Na temporada 2005/06, ele fazia parte do elenco do Hull City que conseguiu a classificação para a EFL Championship, segunda divisão inglesa. O meia acertou com o Morecambe em 2010, disputando a última divisão profissional da Inglaterra desde então.





O Morecambe ocupa a 19ª posição na temporada 2018/19 da Football League Two, com 6 vitórias e apenas 20 pontos em 18 partidas disputadas. A equipe vem brigando na parte de baixo da tabela em busca da permanência na quarta divisão. O campeonato conta com 24 times, sendo que os dois últimos são rebaixados para a Liga Nacional, que não faz parte do quadro da EFL, entidade que controla as três últimas divisões da Inglaterra.





Globo Esporte