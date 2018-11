Los Angeles Kings demite o técnico John Stevens

(Foto: Divulgação / NHL)









O Los Angeles Kings anunciou neste domingo (04) a demissão do técnico John Stevens, que dirigia a equipe havia pouco mais de um ano. Don Nachbaur, assistente de Stevens, também perdeu seu emprego.





O motivo do corte foi o péssimo começo dos Kings nesta temporada. São apenas 4 vitórias em 13 jogos até aqui, o que significa a lanterna da Divisão do Pacífico da NHL. A gota d’água veio neste sábado, derrota por 4 a 1 para o Columbus Blue Jackets em Los Angeles.





O general manager dos Kings, Rob Blake, explicou a decisão inesperada com apenas um mês de temporada. “Este é um momento crítico em nossa temporada e nossos resultados até aqui caíram bem abaixo de nossas expectativas. Com isso mente, foi uma decisão difícil mas nós sentimos que necessária”, afirmou o dirigente, além de agradecer a Stevens pelos serviços prestados.





John Stevens, 52 anos, deixa os Kings depois de uma boa temporada 2017-2018, quando teve recorde de 45-29-8 e chegou aos playoffs, vendo seu time ser varrido na primeira rodada pelo Vegas Golden Knights.





Para o lugar de Stevens, assume interinamente Willie Desjardins, que tem experiência de três anos como head coach do Vancouver Canucks, entre 2014 e 2017. Na ocasião, venceu 109 partidas, perdeu 110 no tempo normal e outras 27 no overtime. Seu primeiro desafio no comando do Los Angeles Kings será terça-feira, em casa, contra o Anaheim Ducks.





