Marechal Rondon e Atlântico empatam na primeira semifinal da Liga Nacional de Futsal

A decisão está em aberto. Marechal Rondon e Atlântico Erechim ficaram no 1 a 1, na tarde deste domingo, no Ginásio Ney Braga, no Paraná, pelo primeiro jogo da semifinal da Liga Nacional de Futsal (LNF). As equipes jogam no próximo sábado, às 13h30 (horário de Brasília), no Caldeirão do Galo, em Erechim. Quem passar pega Sorocaba ou Pato na grande final.





Marechal e Atlântico jogaram em alta tensão no Ney Braga no primeiro tempo. O Marechal foi um pouco melhor, com transição e velocidade. Apoiado pela torcida, o Rondon saiu na frente com gol de Johnny, aos 12 minutos. No tiro livre, o camisa 14 chutou forte, de perna direita, Careca tentou tirar com a direita, mas a bola acabou indo por debaixo das pernas do goleiro.





Melhor ataque do torneio, o Atlântico não se intimidou e buscou o empate com Café, um dos artilheiros da competição. O camisa 15 também marcou no tiro livre e chegou a 19 gols na LNF. No final do primeiro tempo, Barbosinha perdeu uma grande chance de ampliar o placar.





No segundo tempo, o ritmo caiu bastante entre as equipes. As melhores chances foram com Lucas, do Atlântico, que chutou na trave, e depois com Selbach, que perdeu uma oportunidade clara.





Com o empate, quem vencer avança para a decisão da LNF. Em caso de um novo empate, o duelo vai para a prorrogação, com vantagem de empate para o Atlântico, que teve a melhor campanha entre os dois times na primeira fase da competição.





Na outra semifinal, Sorocaba e Pato empataram em 3 a 3, no sábado, na Arena Sorocaba. Se as equipes mais uma vez empatarem, o jogo vai para a prorrogação, com a vantagem do empate para o Pato, que teve a melhor campanha. A partida acontece no domingo, às 12h30, no ginásio Dolivar Lavarda, em Pato Branco.





Globo Esporte