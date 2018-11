Maze Street Ages homenageia skate a partir dos pioneiros de Dogtown

(Foto: Leandro Godoi)









Maze, melhor sneakershop e mais conceituada loja de streetwear do Brasil, anuncia o nome dos participantes do campeonato Maze Street Ages na segunda edição do Maze Fest - evento que promove interação entre jovens, criatividade e inspira através do universo da cultura urbana, no próximo dia 25 de novembro, no Expo Center Norte. Além disso, o festival tem atrações como feira de sneakers, exposições, palestras, workshops e shows. O campeonato celebra quatro décadas do skate em formato único e homenageia a partir dos anos 70, os pioneiros de Dogtown até os anos 2000 em quatro provas inspiradas e julgadas pelas manobras e estilos de cada época.





Entre os skatistas que irão participar estão Klaus Bohms, Rodrigo Petersen, Felipe Gustavo, Gabriel Fortunato, Giovanni Vianna, JP Dantas, Lucas Xaparal, Murilo Romão, Tiago Lemos, Yuri Facchine, entre outros. O campeonato é dividido em 5 etapas com uma premiação total de R$20.000,00.Os campeões de cada etapa ganham R$4.000,00 e, além do valor em dinheiro, há um prêmio extra no valor de R$1.000,00 em todas as etapas para contemplar o melhor estilo em produção de roupas dos competidores.





Além disso participa de um dos talks o skatista Eric Koston, que teve um papel crucial em uma série de projetos que são fundamentais para a evolução do skate nas últimas décadas como: The Berrics, Numbers Edition e vários pro models épicos de sneakers.





Entre as atrações musicais estão: o rapper MadeInTYO, pela primeira vez no Brasil; o Nada Surf, grupo de rock alternativo relevante banda do cenário indie e também o rapper Black Alien, realizando o primeiro show da nova turnê comemorativa aos 25 anos de carreira, e 15º aniversário de seu primeiro disco solo "Babylon By Gus, Vol. I” um dos maiores discos de rap nacional.





Colocando mais uma vez o Maze Fest no cenário das grandes novidades mundiais do streetwear, alguns dos principais lançamentos programados para o segundo semestre serão realizados durante o festival.





Em formato maior, o Maze Fest 2018 contará com uma estrutura completa, em mais de 7.000 metros quadrados, que vai abrigar um palco para shows com pista principal, feira sneaker, exposição de arte, campeonato de skate, brands área, lounge, stands, bar e food park. Os ingressos já estão à venda nas físicas da Maze e no site www.mazefest.com.br.





Lista completa de competidores do Maze





Akira Shiroma

André Willian

Bruno Silva

Daniel Marques

Davi Theobaldo

Fabio Cristiano

Felipe Caltabiano Foguinho

Felipe Gustavo

Felipe Oliveira

Gabriel Fortunato

Giovanni Vianna

Glauber Marques

Guilherme Silva

Henrique Crobelatti

John Anderson

JP Dantas

Klaus Bhoms

Leonardo Bodelazzi

Lucas Marques

Lucas Xaparal

Luiz Apelão

Marcelo Garcia

Matheus Souza

Murilo Romão

Pedro Biagio

Rodrigo Petersen

Sergio Santoro

Tiago Lemos

Vinicius Costa

Vinicius Santos

Wilton Souza

Yuri Facchine





MAZE FEST @ EXPO CENTER NORTE

25 de novembro - domingo

Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, SP

Horário: 11:00 às 23:00