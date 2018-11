Mesmo com reação improvável, Lightning vence Flyers fora de casa

(Foto: Twitter Philadelphia Flyers)









Em um dos melhores jogos da temporada até agora, o Tampa Bay Lightning conseguiu uma grande vitória fora de casa contra o Philadelphia Flyers na prorrogação. As coisas poderiam ter sido mais fáceis para a equipe do Lightning, mas os Flyers recuperaram um jogo perdido no terceiro período, mas acabaram perdendo por 5 a 4, sendo a terceira derrota seguida para a equipe de Philadelphia.





O grande destaque da partida foi Anthony Cirelli, que conseguiu o gol da vitória na prorrogação, mas Adam Erne também foi muito bem, tendo um gol e uma assistência. Além deles, James van Riemsdyk, que está voltando de lesão, foi um dos comandantes da reação dos Flyers, também marcando um gol e duas ast.





O primeiro período não foi tão eletrizante quanto o resto da partida. Com muito equilíbrio, as duas equipes não conseguiram impor seu jogo, mesmo com um leve domínio dos donos da casa. No segundo, os Flyers continuaram sendo melhores, mas foi o Lightning que abriu o placar. No power play, Erne e Yanni Gourde fizeram uma bela tabela para deixar Adam na frente do gol para colocar para dentro. Pouco depois, Tampa aumentou a vantagem com um belo gol de Cedric Paquette.









Os Flyers diminuiriam com uma grande jogada no power play, quando Claude Giroux deu um passe para Shayne Gostisbehere chutar mal e o puck sobrar para van Riemsdyk marcar. Esse gol marcou o ponto número 700 da carreira de Giroux. Brayden Point colocaria o Lightning com uma vantagem ainda no segundo período, num bom passe de Ryan Callahan para ele na frente do gol. Não perca a conta, está 3 a 1.





A terceira etapa começou morna, mas, com dois jogadores a mais num power play, Nikita Kucherov achou Tyler Johnson do outro lado para acertar um belo chute de primeira e marcar o quarto dos visitantes. No mesmo PP, Point fez seu segundo gol para abrir 5 a 1. Faltando nove minutos para acabar a partida, a reação dos Flyers começou sua reação. Primeiro com dois gols na vantagem numérica, com Travis Konecny e Sean Couturier em apenas um minuto.





Pouco tempo depois, Konecny marcaria o segundo depois de um belo passe de Giroux para o meio, que acabou sendo desviado pelo jogador. A reação se completaria depois que Robert Hagg partiu em velocidade por entre a defesa do Lightning e chutou para a defesa do goleiro Louis Domingue. No rebote, Wayne Simmonds tentou duas vezes para conseguir empatar faltando pouco mais de três minutos para o final e mandando o jogo para a prorrogação.





Na prorrogação, as coisas favoreceram o Lightning por ter um time mais rápido, e Cirelli encerrou a partida com um belíssimo gol. Numa jogada de Alex Killorn, ele passou para Cirelli sair cara a cara com Calvin Pickard, mas o goleiro acabou fazendo a defesa. Ele mesmo pegou o rebote e, com paciência, esperou o melhor momento para o chute e marcou para dar a vitória suada para os visitantes





O Lightning continua fora de casa para enfrentar o Nashville Predators na segunda-feira (19), enquanto os Flyers viajam para Buffalo para enfrentar o Buffalo Sabres na quarta-feira (21).





