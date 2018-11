Mick Schumacher é confirmado na próxima temporada da Fórmula 2 pela equipe Prema

A equipe Prema anunciou nesta quinta-feira a promoção do alemão Mick Schumacher para a equipe de Fórmula 2 na próxima temporada. Campeão da F3 Europeia em 2018, o filho do heptacampeão mundial de F1 Michael Schumacher já fará testes com o carro da F2 nesta semana em Abu Dhabi.





- Para mim, estava muito claro entrar na Fórmula 2 com a Prema. Não posso agradecer à família Prema o suficiente pelo que conseguimos juntos como equipe, especialmente neste ano, como continuamos a nos desenvolver juntos. Também estou muito animado para conduzir os testes de Fórmula 2 em Abu Dhabi - disse Schumacher.





Sediada na Itália, a Prema é uma das equipes mais vitoriosas das categorias de base - além do título de Mick na F3, o brasileiro Enzo Fittipaldi foi campeão da F4 Italiana. Na Fórmula 2, a Prema foi campeã de 2017 com o monegasco Charles Leclerc, que será titular da Ferrari na F1 em 2019.





- Ele é um piloto extremamente talentoso e dedicado, trabalhar com ele é um prazer e não podemos esperar para começar essa aventura juntos. Este campeonato não é fácil devido à curva de aprendizado para os novatos, especialmente com a introdução do novo carro, mas achamos que Mick tem a maturidade e as habilidades necessárias para fazê-lo. Estamos animados com o início do próximo capítulo de sua carreira e estamos felizes em fazer parte disso - disse o chefe da Prema, Rene Rosin.





Em 2018, Mick Schumacher teve uma primeira metade de temporada sem muito brilho na Fórmula 3. No entanto, o alemão engatou uma incrível sequência de resultados no segundo semestre, com oito vitórias nas 16 provas finais.





A escalada fulminante de Schumacher chegou a levantar suspeitas dos adversários, principalmente do inglês Dan Ticktum, que liderou a maior parte do campeonato mas não conseguiu sustentar a ponta diante de uma evolução tão grande no desempenho do carro do alemão.





Pai de Mick, Michael Schumacher é o recordista de títulos (sete) e vitórias (91) na Fórmula 1. Em dezembro de 2013, no entanto, Schumi sofreu lesões cerebrais num grave acidente de esqui, ficou em coma por seis meses, e seu estado de saúde é um mistério deste então, já que a família se nega a dar informações.





Sette Câmara testa pela Dams





Ainda sem confirmação em relação à categoria em que vai correr em 2019, o brasileiro Sérgio Sette Câmara, que foi contratado como piloto de desenvolvimento da McLaren na F1, também participará pela Dams dos testes do fim desta semana da F2 em Abu Dhabi.





- Farei todos os três dias com eles, mas não estou 100% confirmado para o próximo ano com eles. Claro que quando você faz três dias com a equipe, você está trabalhando para criar um bom carro para a temporada. Temos muita confiança de que podemos estar com eles no próximo ano - disse Sette Camara à Autosport.





Em 2018, correndo pela Carlin, o piloto de Minas Gerais conquistou uma pole position, uma volta mais rápida e oito pódios (quatro segundos lugares e quatro terceiros) e terminou o campeonato na sexta colocação.





