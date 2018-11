Morumbi receberá mais jogos do que previsto na Copa América de 2019

(Foto: BP Filmes)









O Morumbi vai receber mais jogos do que o previsto inicialmente na Copa América de 2019, no Brasil.





Além da abertura, o estádio do São Paulo também sediará mais duas partidas do torneio internacional de seleções.





O Comitê Organizador Local (COL) não confirma a informação nem diz quais outros estádios eventualmente perderão partidas.





Recentemente, a Arena Corinthians ganhou o lugar da arena do Palmeiras na Copa América, por "compromissos comerciais assumidos pela gestão da Arena Palmeiras com sócios e patrocinadores que não puderam ser conciliados com a organização da competição".





Neste momento o Morumbi passa por obras. Está em andamento a reforma no túnel único de acesso aos gramados, no qual também haverá um saguão perto da escada onde os atletas dos dois times poderão interagir. Os vestiários também serão reformados.





Além disso, haverá modernização da iluminação do Morumbi e colocação de dois telões.





Antes mesmo de entrar no páreo para sediar a abertura da Copa América, o São Paulo planejava fazer obras no Morumbi que também se alinham aos requisitos necessários para receber o torneio.





A Copa América será disputada no Brasil entre do dia 14 de junho ao dia 7 de julho. Serão cinco cidades-sede: Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A abertura será no Morumbi (São Paulo) enquanto a final será no Maracanã (Rio). Arena do Grêmio (Porto Alegre), Arena Fonte Nova (Salvador), Arena Corinthians (São Paulo) e Mineirão (Belo Horizonte) são os outros locais previstos para receber jogos do torneio.





