Na reestreia de Jardine, São Paulo fica no empate com o Grêmio no Morumbi

São Paulo e Grêmio empataram em 1 a 1 na noite desta quinta-feira, no Morumbi, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a reestreia de André Jardine no comando do Tricolor paulista, em sua terceira passagem como técnico interino, agora em substituição a Diego Aguirre, demitido no último domingo. Para o Grêmio de Renato Gaúcho, o resultado poderia ter sido melhor, já que saiu na frente com Everton Cebolinha, mas acabou cedendo empate em gol contra de Michel, quando tinha amplo domínio da partida. Veja os melhores momentos de São Paulo 1 x 1 Grêmio:





Com o resultado, os dois times vão a 59 pontos, mas o Grêmio leva vantagem por ter uma vitória a mais (16 a 15), ficando na quarta colocação. Lembrando: só os quatro primeiros classificam direto para a fase de grupos da Libertadores.





Os dois times voltam a jogar no domingo, ambos como mandante, às 19h: o São Paulo recebe o Cruzeiro no Morumbi, e o Grêmio pega a Chapecoense em Porto Alegre.





Everton Cebolinha abriu o placar para o Grêmio aos 11 minutos do segundo tempo, após ótima jogada de Madson pela direita. O empate do São Paulo veio aos 27, numa infelicidade do volante Michel, que jogou a maior parte da partida improvisado na zaga, ao lado de Geromel, já que Renato Gaúcho perdeu Paulo Miranda (machucado) e já não tinha Kannemann (na seleção argentina), além de Bressan (afastado). Ele até fazia boa partida, mas teve uma pane aos 28 minutos do segundo tempo, cabeceando para o próprio gol um cruzamento do são-paulino Everton.





O São Paulo dominou os primeiros 15 minutos, com mais posse e mais finalizações, sendo a primeira de Helinho, logo no primeiro minuto. O Grêmio demorou a se organizar e ainda perdeu Paulo Miranda, machucado – o volante Matheus Henrique entrou, e Michel foi improvisado no setor. O jogo ficou mais equilibrado, com muita disputa pelo meio e eventuais chegadas de lado a lado, mas sem grande perigo. Everton (o do Grêmio) ameaçou com chute cruzado aos 46. Jean caiu bem para defender.





O Grêmio voltou muito melhor na etapa final. Criou uma chance clara em contra-ataque aos 7 e abriu o placar aos 11, com Everton, de cabeça, completando cruzamento de Madson. A partir daí, parte da torcida são-paulina passou a pegar no pé do time. O técnico André Jardine foi vaiado por trocar Helinho pelo estreante Antony. Na sequência, foi a vez de Nenê ser vaiado, ao ser substituído por Shaylon. O São Paulo parecia perdido, mas chegou ao empate numa infelicidade de Michel, que fez gol contra ao tentar cortar um cruzamento de cabeça.





