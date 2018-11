Negociações, arena e série B: o que esperar do Botafogo-SP em 2019

(Foto: Rogério Moroti/Ag. Botafogo)

O Botafogo-SP terminou 2018 no auge: mesmo sem o título da série C do Campeonato Brasileiro, a equipe conquistou o acesso para a segunda divisão nacional no ano em que o clube completou 100 anos. Agora, as atenções voltam ao Campeonato Paulista, que tem previsão de início para o dia 20 de janeiro de 2019.





No entanto, o que esperar desta equipe? Ainda no Brasileiro, o Pantera perdeu o goleiro Tiago Cardoso, que retornou ao Paraná, mas não evitou a queda do clube paranaense. Renovou o contrato com o técnico Léo Condé, mas pouco se fala em reforços.





De acordo com o diretor de futebol Léo Franco, essa “descrição” na divulgação de reforços se deve ao fato de que as negociações estão sendo feitas de modo direto, mas sem muitas expectativas. Em entrevista a uma rádio de Ribeirão Preto, Franco pediu paciência à torcida:





“A gente entende um pouco da ansiedade da torcida, mas estamos trabalhando todos os dias na busca de uma montagem de uma boa equipe. Vai ser um ano importante e estamos trabalhando diariamente pensando nisso”, explicou.





A campanha no estadual foi boa, perdendo nas quartas de final para o Corinthians. Condé chegou após esta campanha, mas nos bastidores o clima é de otimismo, mesmo com uma série A tão competitiva como a do Campeonato Paulista.





“Com o acesso do Guarani e Oeste, com os quatro da Série A, outros três de Série B e as equipes do Interior que são organizadas, como Ituano, Mirassol e Ferroviária, é bom ficar atento. Competição difícil, equilibrada, vamos trabalhar para manter o Botafogo no mínimo no patamar apresentado nos últimos anos”, apontou Franco.





Neste mesmo ritmo está a arena do Botafogo. Com parcerias com empresas locais, o clube está com as reformas adiantadas no Estádio Santa Cruz. O local contará com uma cervejaria, o famoso bar Hard Rock Café, além de uma moderna entrada para os torcedores. As obras estão aceleradas como você pode conferir nas imagens no final desta reportagem. A expectativa é que as reformas estejam prontas antes do início do Paulistão.





Já a série B é um sonho antigo do Botafogo. Após 16 anos, a equipe volta a figurar entre os 40 melhores clubes do Brasil e terá agenda completa para 2019. Entretanto, a competição terá uma pausa em junho para a disputa da Copa América, que será realizada no Brasil.

Arena já ganha forma no Estádio Santa Cruz (Foto: Alberto Gonzaga)

(Foto: Alberto Gonzaga)

(Foto: Alberto Gonzaga)