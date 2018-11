Neymar e Thiago Silva criticam imprensa e dizem que informações do Football Leaks são falsas

Neymar e Thiago Silva se irritaram com a imprensa após a notícia publicada nesta sexta-feira pelo Football Leaks dizendo que o Paris Saint-Germain paga bônus aos jogadores, por exemplo, para saudarem a torcida após os jogos e não criticarem o treinador.





Thiago Silva usou a ferramenta "stories" do Instagram para compartilhar a notícia com a legenda: "Que vergonha! Falta do que fazer". E ainda escreveu: "Fake News".





Neymar reproduziu a publicação do companheiro do Paris Saint-Germain.





- Já virou rotina - escreveu o craque.





Além disso, Neymar comentou uma das publicações do perfil do GloboEsporte.com no Instagram e criticou a imprensa.





- Não sei quem é pior, a fonte ou vocês que repostam. Bando de idiota mal informado! Cansado dessa imprensa mal intencionada. Obrigado, Deus, por cada litro de paciência que me destes - escreveu.





Segundo as informações do Football Leaks publicadas pelo programa francês "Envoyé spécial", Neymar teria direito a receber anualmente € 375 mil (cerca de R$ 1,59 milhão) por saudar a torcida antes e depois das partidas e € 2,5 milhões (R$ 10,65 milhões) para não criticar o técnico do time. Ainda seria destinado ao craque € 2 milhões em caso de se classificar entre os três melhores da Bola de Ouro.





Ainda de acordo com a notícia, o capitão Thiago Silva receberia bem menos. Para saudar a torcida, o valor para o zagueiro seria de € 33 mil (cerca de R$ 140,5 mil). A quantia chegaria a € 117 mil para Mbappé. Num terceiro escalão, estariam Daniel Alves, Di Maria e Cavani, com direito a € 70 mil.





Globo Esporte