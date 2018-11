Neymar faz exames e não tem lesão grave, mas segue como dúvida contra o Liverpool

A uma semana do jogo decisivo do Paris Saint-Germain contra o Liverpool, pela Champions League, o atacante Neymar passou por exames na coxa direita, nesta quarta-feira, em Paris. Depois de se lesionar no amistoso do Brasil contra Camarões, na noite de terça, o jogador ainda é dúvida para a partida que pode definir o futuro do time francês na principal competição europeia. Apesar de o clube ainda não ter divulgado um diagnóstico oficial, a informação é que a contusão no músculo adutor da coxa não é grave, mas ele passará por mais exames para saber se terá condições de enfrentar a equipe inglesa.





O Paris Saint-Germain emitiu um comunicado oficial confirmando os exames de Neymar e Mbappé. Sobre o brasileiro, o clube informou que trata-se de um alongamento nos músculos adutores da perna direita. Já Mbappé teve a contusão confirmada no ombro direito. Não há prazo para retorno aos gramados, pois o PSG informou que será necessário observar ambos por mais 48 horas para fazer uma avaliação da evolução clínica.





Neymar ficou no Hospital Americano de Paris durante 45 minutos, entrou e saiu do local em uma van preta com vidro filmado, junto com seguranças e funcionários do PSG. O preparador físico Ricardo Rosa acompanhou o atacante, que tinha deixado o campo logo aos 7 minutos do primeiro tempo durante a vitória da seleção brasileira sobre Camarões por 1 a 0, na Inglaterra.





Logo depois de Neymar, foi Kylian Mbappé quem deu entrada no mesmo hospital para fazer exames no ombro direito. O jovem atacante francês também se machucou nesta terça e foi substituído aos 36 minutos do primeiro tempo, na vitória da França sobre o Uruguai por 1 a 0, em amistoso no Stade de France. Ele chegou ao local caminhando normalmente e sem nenhuma proteção no ombro.





Coincidentemente, Edinson Cavani também esteve no Hospital Americano pouco antes da dupla. O atacante uruguaio entrou pela porta principal acompanhado da esposa e saiu após cerca de 30 minutos, segurando uma pasta com exames. Questionado pela reportagem do Globoesporte.com sobre se também estaria lesionado, Cavani apenas se limitou a dizer que estava “tudo bem”. Ele atuou os 90 minutos no amistoso do dia anterior e não deu sinais de qualquer lesão.





Precisando ganhar para depender das próprias forças para avançar às oitavas de final da Champions, o PSG vai enfrentar o Liverpool na próxima quarta-feira, dia 28, no estádio Parque dos Príncipes. Um tropeço pode custar a frustrante eliminação ainda na primeira fase. Antes disso, a equipe parisiense recebe o Toulouse, no sábado, pelo Campeonato Francês, em partida que Neymar e Mbappé devem ser desfalques.





Globo Esporte