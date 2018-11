No molhado, Daniel Serra é o pole. Líderes largam lado a lado em Goiânia

A classificação que definiu o grid de largada para a 11ª e penúltima etapa da Stock Car, em Goiânia, foi disputada em condições mistas – começou com pista seca e ainda no fim do Q1 a chuva atingiu o autódromo da capital goiana. Bastante movimentada, a sessão teve Daniel Serra na pole position. O atual campeão – e líder da temporada – conquista em 2018 pela quarta vez o primeiro lugar do grid.





“A previsão já era de chuva e sabíamos que seria complicado. Ontem demos algumas voltas no molhado e vimos que o carro era bom. Foi questão de saber o quanto e onde arriscar. Acabou dando certo. Estamos bem contentes e confiantes para amanhã”, disse Daniel, destacando que as condições de pista molhada impedem os pilotos de saber exatamente os melhores pontos de aderência pelo traçado de 3.855 metros.





E já pensa na corrida deste domingo (4). “Estamos bem contentes e confiantes para amanhã. Temos um bom carro na chuva e no seco; agora precisamos tomar as decisões certas, por isso o planejamento para a corrida começa a partir de já”, destaca o piloto da Eurofarma, que na fase final cravou a pole com 1min31s726.





Ao seu lado, no entanto, larga o vice-líder do campeonato, Felipe Fraga, que vinha de uma sequência de duas poles consecutivas (Velo Città e Londrina). A disputa pela pole foi apertada entre os dois melhores pilotos do campeonato: enquanto Serra marcou 1min31s726 no Q3, Fraga não superou o adversário por meros 0s026 (marcou 1min31s752).





“Faltou muito pouco para minha terceira pole nas últimas quatro corridas. Fiz uma boa primeira e última parciais, mas perdi um pouco de tempo no segundo setor e estes dois centésimos de segundo acabaram fazendo a diferença”, lamentou. “Apesar de não ficar com a pole, a primeira fila é um bom resultado e estou muito feliz de poder lutar pela vitória amanhã e reduzir os pontos para o primeiro colocado do campeonato. A briga pelo título está aberta. A equipe preparou um ótimo carro tanto no seco quando no molhado e estaremos competitivos em qualquer cenário”, disse o piloto da Cimed Racing, campeão de 2016 da categoria.





A classificação começou com pista seca na nublada Goiânia. O primeiro grupo de pilotos foi à pista e no final do Q1, quando o segundo grupo marcava tempos, a chuva começou a cair, causando a interrupção do treino com bandeira vermelha para que as equipes trabalhassem na troca dos pneus dos carros para a nova condição de pista molhada. O período de asfalto seco, no entanto, serviu para sacramentar os 15 pilotos que passaram ao Q2.





No molhado, passaram para a disputa da pole Felipe Fraga (que fechou o Q2 com o melhor tempo), Daniel Serra, Ricardo Zonta, Felipe Lapenna, Diego Nunes e Nelsinho Piquet. Deles, Diego Nunes foi o primeiro na pista para marcar sua volta, já que Piquet desistira de voltar à pista por falta de combustível.





Nunes marcou 1min32s425, e Lapenna teve de abortar a tentativa pelo mesmo motivo de Piquet. Em seguida, Ricardo Zonta foi à pista e superou o tempo do piloto da Full Time Bassani ao marcar 1min32s112. Penúltimo a marcar tempo, Daniel Serra cravou 1min31s726 e só restava Fraga com chances de tomar a ponta. Não conseguiu por 0s026 e ficou em segundo. Zonta larga em terceiro, seguido de Nunes, Lapenna e Piquet. Marcos Gomes sai da sétima posição, seguido por Gabriel Casagrande, Allam Khodair e Átila Abreu fechando os dez primeiros. Terceiro no campeonato, Rubens Barrichello larga da 14ª posição.





A 11ª e penúltima etapa da temporada 2018 da Stock Car acontece neste domingo (4). É a última rodada dupla do campeonato, já que a final em Interlagos será disputada em uma única corrida. As largadas em Goiânia acontecem às 13 e às 14h05, e serão transmitidas ao vivo pelo SporTV2.





Grid de Largada*:





Q3 (Final) - Pista molhada

1. # 29 Daniel Serra (Eurofarma RC) - 1min31s726

2. # 88 Felipe Fraga (Cimed Chevrolet Racing) - 1min31s752

3. # 10 Ricardo Zonta (Shell V-Power) - 1min32s112

4. # 70 Diego Nunes (Full Time Bassani) - 1min32s425

5. # 110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Contuflex) - sem tempo no Q3

6. # 33 Nelson Piquet Jr (Full Time Bassani) - sem tempo no Q3





Q2 - Pista molhada

7. # 80 Marcos Gomes (Cimed Chevrolet Racing Team) - 1min32s501

8. # 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) - 1min32s684

9. # 18 Allam Khodair (Blau Motorsport) - 1min32s886

10. # 51 Átila Abreu (Shell V-Power) - 1min32s898

11. # 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) - 1min33s317

12. # 8 Rafael Suzuki (Bardahl Hot Car) - 1min33s381

13. # 11 Lucas Di Grassi (Hero Motorsport) - 1min33s384

14. # 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) - 1min33s445

15. # 30 Cesar Ramos (Blau Motorsport) - 1min33s759





Q1 Pista seca

16. # 0 Cacá Bueno (Cimed Chevrolet Racing) - 1min25s331

17. # 9 Guga Lima (Vogel Motorsport) - 1min25s331

18. # 21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing) - 1min25s340

19. # 12 Lucas Foresti (Cimed Chevrolet Racing Team) - 1min25s422

20. # 65 Max Wilson (Eurofarma RC) - 1min25s432

21. # 1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) - 1min25s454

22. # 28 Galid Osman (Cavaleiro Sports) - 1min25s464

23. # 77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) - 1min25s493

24. # 44 Bruno Baptista (Hero Motorsport) - 1min25s501

25. # 90 Ricardo Maurício (Full Time Sports) - 1min25s533

26. # 5 Denis Navarro (Cavaleiro Sports) - 1min25s625

27. # 20 Ricardo Sperafico (Bardahl Hot Car) - 1min25s707

28. # 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - 1min25s768

29. # 3 Bia Figueiredo (Ipiranga Racing) - 1min26s186





*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas