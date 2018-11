No retorno à classe laser, Robert Scheidt é vice na Copa Brasil de Vela

,Não veio o título, mas Robert Scheidt mostrou que ainda pode competir em alto nível na sua antiga categoria. O velejador duas vezes campeão olímpico conquistou o vice-campeonato na classe laser da Copa Brasil, principal competição da vela no Brasil e que chegou ao fim neste sábado em Florianópolis. Bruno Fontes ficou na primeira colocação após empatar em pontos com Scheidt, mas levar vantagem no critério de desempate (regatas vencidas, 7 contra 5).





- Faltou um pouco de ritmo, pois cheguei em cima da hora aqui. Fui melhorando ao longo dos dias, hoje (este sábado, 24) me senti bem melhor no barco que no primeiro dia. Os pontos perdidos no começo dificultaram. Mas o Bruno velejou muito bem em Florianópolis e mereceu o título. Me diverti muito e gostei de ter vindo. Agora é voltar a focar na star, no SSL Finals - disse Robert Scheidt.





Os campeões na Copa Brasil garantem vaga na Equipe Brasileira para 2019 e nos Jogos Pan-Americanos do ano que vem, que será realizado em Lima. Scheidt, no entanto, deixou claro desde o início que o seu objetivo era apenas a competição, e não uma ida ao Pan ou retorno aos Jogos Olímpicos. O veterano agora volta o foco para as finais da Star Sailors League, formando dupla com Henry Boenning.





Confira os resultados da VI Copa Brasil de Vela 2018:





470 masculino – Geison Mendes e Gustavo Thiesen, 20 pontos perdidos





470 feminino – Fernanda Oliveira e Ana Barbachan, 23 pontos perdidos





Finn – Jorge Zarif, 11 pontos perdidos





49er – Marco Grael e Gabriel Borges, 15 pontos perdidos





Laser Radial feminino – Gabriella Kidd, 30 pontos perdidos









Laser Standard* – Bruno Fontes, 17 pontos perdidos





Nacra 17* – Samuel Albrecht/Gabriela Nicolino, 19 pontos perdidos





RS:X masculina* – Brenno Francioli, 12 pontos perdidos





RS:X feminina* – Patrícia Freitas, 19 pontos perdidos





Fórmula Kite* – Bruno Lobo, 12 pontos perdidos





Snipe* – Juliana Duque/Rafael Martins, 24 pontos perdidos





Lightning – Claudio Biekarck/Gunnar Ficker/Isabel Ficker, 9 pontos perdidos





*Classes em que o Brasil já está garantido nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019





Globo Esporte