Os últimos passos de Falcão: craque tem apenas dois jogos garantidos antes do adeus

(Foto: Guilherme Mansueto/Magnus Futsal)









Falcão irá se aposentar da carreira como jogador profissional de futsal. Aos 41 anos, o maior ícone da modalidade no mundo trilha os últimos passos antes do adeus. A despedida da seleção brasileira abriu o caminho para o término de uma história repleta de títulos, gols e muita emoção.





Até o fim do ano, Falcão pode fazer no total apenas mais oito jogos entre as Ligas Paulista e Nacional. Segundo o clube, o camisa 12 não irá disputar os Jogos Regionais, diminuindo o número de jogos antes do adeus definitivo. O número varia por conta de possíveis eliminações e jogos em que o craque pode ser poupado. Por enquanto, apenas duas partidas estão garantidas: uma em Sorocaba e outra em Joinville.





Em caso de eliminações nas Ligas Paulista e Nacional, Falcão estaria aposentado oficialmente no dia 13 de novembro, data do confronto de volta da semifinal do estadual, que será disputado na Arena Sorocaba. Após perder o jogo de ida, o Sorocaba precisa vencer para levar a decisão para a prorrogação.





– Sabemos tudo que o Falcão representa para o futsal mundial e o esporte mundial. O Falcão é um ídolo de todos os esportes. Temos que aproveitar ele o máximo aqui, está motivado e é um cara que faz com amor. Que possa se divertir nesses últimos jogos – disse Ricardinho, técnico do Sorocaba.





Nos últimos compromissos da carreira, Falcão tem a possibilidade de aumentar a galeria de títulos, que somam mais de 100 por clubes e pela seleção brasileira. Entre os principais, estão quatro mundiais (dois pela seleção e dois pelo Sorocaba); 5 Copas América e 11 Grand Prix pela seleção; 9 Nacionais, 7 Libertadores, 7 sul-americanos e 13 estaduais pelos clubes que passou.





Confira a agenda dos últimos jogos de Falcão como jogador profissional:





Liga Paulista: no máximo + 3 jogos





13/11 – Sorocaba x Paraíso, na Arena Sorocaba - semifinal da Liga Paulista

*Finais da Liga Paulista caso passe pela semi contra o Paraíso = + 2 jogos





Liga Nacional: no máximo + 5 jogos





10/11 – Joinville x Sorocaba, em Santa Catarina - quartas de final da Liga Paulista

*Caso avance, mais dois jogos pela semi e possibilidade de mais dois nas finais.





(Foto: RICARDO ARTIFON/CBFS)





Globo Esporte