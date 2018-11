Pacheco elogia apresentação de Ribeirão, mas questiona arbitragem na Superliga

O Vôlei Ribeirão acabou sendo derrotado por 3 sets a 0 pelo Cruzeiro em seu segundo jogo na Superliga masculina. A equipe chegou a pressionar o atual pentacampeão da competição, mas logo viu os adversários apertarem. Apesar da derrota, o técnico Marcos Pacheco elogiou a apresentação da equipe.





“Nós fizemos dois sets muito bons e apresentamos evolução. Tivemos oportunidades e pecamos nos detalhes”, analisou Pacheco.





O técnico disse, entretanto, que a arbitragem não acompanhou o ritmo do jogo. Evitando críticas, Pacheco deixou algumas ressalvas para um dos apitadores do jogo. “Não estou dizendo que o Cruzeiro foi favorecido pela arbitragem, não foi isso. Mas o primeiro árbitro não acompanhou o nível e a qualidade técnica exigida na Superliga”, disse.





O Vôlei Ribeirão está na oitava posição na Superliga e voltará as quadras no próximo sábado, às 17h, diante do Itapetininga, no primeiro jogo na Cava do Bosque.