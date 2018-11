Palmeiras anuncia contratação de Zé Rafael, meia do Bahia

(Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia)









O Palmeiras anunciou no início da tarde desta quinta-feira a contratação do meio-campista Zé Rafael, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Bahia. O acerto foi definido em reunião entre os dirigentes das duas equipes na Academia de Futebol.





Participaram do encontro Maurício Galliote, presidente do Palmeiras, Alexandre Mattos, diretor de futebol do Verdão, Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, e Diego Cerri, diretor do clube baiano.





O contrato de Zé Rafael com o Palmeiras será válido pelas próximas cinco temporadas. O Verdão tinha prioridade na aquisição dos direitos econômicos do jogador desde o empréstimo de Allione ao Bahia, no início do ano.





O atleta de 25 anos disputou 127 partidas pelo Bahia e marcou 18 gols. Ele também tem passagens por Coritiba, Novo Hamburgo e Londrina.





Na última quarta-feira, o Palmeiras já havia anunciado a permanência do lateral-direito Mayke, também por cinco temporadas. O atacante Arthur Cabral, do Ceará, também será reforço para o time de Felipão em 2019.





