Pato elimina Sorocaba na prorrogação, e Falcão se despede da LNF sem o seu 10º título

(Foto: Maurício Moreira/Pato Futsal)









Campeão da LNF em 1999, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, Falcão sonhava se aposentar do futsal levantando a Liga Nacional pela 10ª vez. Só que no meio do caminho havia o Pato, que derrubou o time paulista na semifinal em Pato Branco. Em partida dramática e bem disputada do início ao fim, a equipe paranaense eliminou o rival com uma vitória por 3 a 1 na prorrogação, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Well (dois), Ernandes (dois) e o goleiro Djony marcaram os gols do time da casa. Marcel (dois) e Éder Lima balançaram a rede para o Sorocaba.





Buscando o seu primeiro título da LNF, o Pato decide a competição com o Atlântico Erechim, que eliminou o Marechal Rondon neste sábado. O primeiro jogo será no próximo domingo, dia 2, em Pato Branco. A segunda e derradeira partida acontece no dia 9, em Erechim (RS). Ao Sorocaba resta apenas a disputa do título da Liga Paulista. A equipe do craque Falcão começa a decidir o título na próxima quinta contra o Corinthians, às 19h, na Arena Sorocaba.





Well abre o placar para o Pato





O jogo começou corrido e com o Pato buscando mais o ataque. Aos dois minutos, Tiago saiu mal do gol, e a bola chegou limpa para Well, que estufou a rede. Era o primeiro gol do Pato. Aos quatro, Well por muito pouco não marcou o segundo. Dessa vez, Tiago conseguiu fazer a defesa com a ponta do pé. Empurrado pela torcida, o Pato seguiu pressionando. Aos sete, Danilo concluiu dentro da área, e Tiago salvou novamente.





Já com Falcão em quadra, o Sorocaba viu Thiago Gouveia carimbar a trave aos sete. Dominado até então, o time paulista só foi finalizar com perigo aos nove. Após passe de Rodrigo, Sacon bateu de primeira, e Djony foi buscar. Aos 11, o Pato chegou ao seu segundo gol. Com direito a assistência de Neguinho, Well tocou com categoria para fazer 2 a 0.





Com dois gols de desvantagem, o Sorocaba passou a sair mais para o jogo. A cinco minutos do intervalo, Leandro Lino mandou uma bomba rente ao travessão. No minuto final, Alisson limpou a marcação e bateu para fora, no último lance de perigo da primeira etapa.





Segundo tempo de reviravoltas





O Sorocaba voltou para o segundo tempo pressionando. Éder Lima teve a primeira oportunidade aos dois minutos, mas Djony estava lá para evitar o gol. Aos poucos, porém, o Pato foi reequilibrando as ações. Aos seis, Batalha recebeu de frente para o gol, mas concluiu para fora. Três minutos depois, o Sorocaba teve a sua melhor chance até então. Na jogada, Éder Lima e Marcel carimbaram a trave seguidamente.





A 11 minutos do fim, o técnico Ricardinho lançou Falcão na função de goleiro-linha. Na primeira boa trama sorocabana com a nova formação, Falcão chutou da intermediária, e Djony foi buscar. Aos 11, Marcel aproveitou bola espirrada e fez o primeiro gol dos paulistas. Sentindo o bom momento, o Sorocaba aumentou ainda mais a pressão nos minutos finais, carimbando a trave de Djony novamente aos 15.





A menos de dois minutos do término, a ousadia dos visitantes foi premiada com mais um gol de Marcel: 2 a 2, placar que levava o jogo à prorrogação. A 1min17s do término, o drama do Pato aumentou, pois Neguinho foi expulso. Mesmo com um a menos, o Pato conseguiu segurar o resultado, forçando o tempo extra.





Com mais um minuto com um jogador a mais a cumprir, o Sorocaba pressionou no início da prorrogação. Só que, mais uma vez, o Pato conseguiu resistir. Jogando com Leandro Lino com goleiro-linha a partir do terceiro minuto, o time paulista voltou a ter mais posse de bola. Só que, no primeiro descuido, Djony chutou da sua área, fazendo 1 a 0 para o Pato. Na sequência, Ernandes, em jogada semelhante, marcou o segundo, deixando o time paranaense com a mão na vaga.





Nos segundos finais do primeiro tempo, porém, Éder Lima descontou, renovando as esperanças para a etapa final da prorrogação. Jogando o seu tudo ou nada na LNF 2018, o Sorocaba carimbou a trave de Djony no segundo minuto. A sete segundos fim, entretanto, Ernandes aproveitou uma falha da defesa dos visitantes e bateu da sua área para marcar o gol da classificação. Festa em Pato Branco.





Pato: Djony, Danilo Baron, Batalha, Rodriguinho e Well. Entraram: Hulk, Neguinho, Levy, Alemão, Di María, Caio Jotinha, Ernandes, Rafinha e Thiago Gouveia. Técnico: Sérgio Lacerda.





Sorocaba: Tiago, Leandro Lino, Rodrigo, Marcel e Foglia. Entraram: Lucas, Éder Lima, Edgard, Kevin, Falcão, Pixote, Sacon, Lucas Gomes e Alisson. Técnico: Ricardinho.





Globo Esporte