Patrocinador de Sergey Sirotkin ataca Williams e garante que decisão de sair foi do piloto

"Caros amigos, infelizmente, não vou correr na Fórmula 1 no ano que vem"





Com esta curta frase, Sergey Sirotkin se dirigiu aos fãs nas redes sociais para falar sobre sua saída da Williams - Robert Kubica e George Russell foram confirmados como titulares nesta quinta-feira. A jornada do russo em 2018 foi recheada de dificuldades com o péssimo carro da equipe inglesa, e os patrocinadores do piloto, basicamente o grupo SMP Racing, saiu em defesa de Sirotkin. Segundo Boris Rotenberg, chefe dos investidores do russo, a opção da saída não foi da Williams.





- Tomamos a decisão de não continuar participando do campeonato mundial de Fórmula 1 no projeto conjunto com a equipe Williams Racing. Ficamos desagradavelmente surpreendidos com o nível de desempenho da equipe no início da temporada, e a taxa de desenvolvimento do carro também não foi alta o suficiente. Apesar disso, Sergey conseguiu uma boa temporada nas circunstâncias, deu seus 100% e completou totalmente as tarefas definidas na frente dele. Estamos satisfeitos com o trabalho dele e, no momento, estamos avaliando as opções para sua carreira de piloto - garantiu Rotenberg, em comunicado.





Na Fórmula 1 não há opções para Sirotkin permanecer como titular em 2019. A SMP Racing informou que nos próximos dias deverá anunciar o futuro do russo, que deverá ser o Mundial de Endurance - o grupo tem uma equipe na qual correm o campeão mundial de 2009 Jenson Button e Vitaly Petrov, primeiro russo a subir ao pódio na categoria, em 2011.





Sirotkin, por sua vez, se mostrou satisfeito com o que fez na pista com um carro tão ruim - o russo marcou apenas um ponto no campeonato com um décimo lugar no GP da Itália, após a desclassificação do oitavo colocado Romain Grosjean (Haas).





- Foi um ano muito longo e difícil, e nem tudo acabou do jeito que eu queria. Mas continuei trabalhando, coloquei todo o meu esforço e minha alma para alcançar os resultados merecidos. E, para ser honesto, acredito que, dadas as circunstâncias, fizemos um trabalho respeitável.





