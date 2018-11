Perfil da Fifa se refere ao Corinthians como único bicampeão mundial fora da Europa

(Foto: Getty Images)









Em publicação numa rede social, a Fifa se referiu ao Corinthians como único clube bicampeão mundial fora da Europa, o que ignora conquistas dos intercontinentais de clubes como Santos e São Paulo, por exemplo, vencidos entre 1960 e 2004, nas disputas dos campeões europeu e o sul-americano.





A publicação traz o vídeo da segunda conquista do Corinthians, em 2012, no Japão, diante do Chelsea, e questiona qual é o único clube de fora da Europa a vencer o Mundial mais de uma vez.





Curiosamente, há cerca de um ano, a mesma Fifa reconheceu o título das equipes que dispuratam o antigo Mundial Interclubes. Na ocasião, quatro equipes brasileira passaram a ter títulos mundiais reconhecidos: Santos (1962 e 1963), Flamengo (1981), Grêmio (1983) e São Paulo (1992 e 1993).





Organizado pela primeira vez em 2000, no Brasil, e vencido pelo Corinthians, o novo Mundial de Clubes voltou a ser promovido continuamente em 2005, sendo conquistado pelo São Paulo.





Globo Esporte