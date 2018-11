Plano de reduzir estrangeiros por elenco no Campeonato Inglês após o Brexit encontra resistência

O plano da Federação Inglesa de Futebol (FA) de restringir o número de estrangeiros por elenco na Premier League já começa a encontrar resistência na Terra da Rainha. A ideia é, após o Brexit, reduzir de 17 para 12 o limite de jogadores nascidos fora do país por elenco. Segundo a agência Reuters, o objetivo seria aumentar a quantidade de atletas locais atuando na elite da Inglaterra.





Se a proposta for levada adiante, 12 dos 20 clubes da liga terão que reduzir o número de estrangeiros em seus elencos. Entre eles, 11 contam com 20 brasileiros, um recorde na Inglaterra, superando os 19 que atuaram na Terra da Rainha na temporada 2008/2009.





A FA, entretanto, afirma que a medida não resultará em uma queda no número total de jogadores nascidos fora da Inglaterra. O presidente-executivo da FA, Martin Glenn, explicou a proposta na últimas quinta-feira em reunião com acionistas da Premier League, mas o vice-presidente do West Ham United, David Gold, disse que não há evidências para apoiar a medida.





- Por que mudar isso?. Temos que levantar mais dados e nos certificar de que temos todos os detalhes. Não há provas, por assim dizer, para apoiar a proposta de Glenn - disse Gold, em entrevista ao jornal "Daily Telegraph".





O West Ham tem 16 estrangeiros entre os 25 jogadores de seu elenco e perderia quatro nomes se a proposta da FA entrar em vigor. O diretor de operações do Watford, Glyn Evans, cujo clube está no limite máximo atual de 17 jogadores estrangeiros, também se opõe à idéia.





- Queremos manter desse jeito. Queremos que a cota de jogadores permaneça como está. Continuaremos tentando contratar os melhores para manter a Premier League como a melhor liga do mundo, uma marca britânica global que proporciona uma receita significativa para este país - disse Evans.





Os brasileiros também poderiam ser afetados com a medida. Atualmente, 20 jogadores estão espalhados entre os 11 clubes da elite britânica. Neste levantamento, não contabilizamos os atletas que nasceram no Brasil, mas se naturalizaram, como Jorginho e Emerson Palmieri, ambos do atual elenco do Chelsea.





