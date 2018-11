Ponto de Opinião: A vergonhosa decisão da Libertadores 2018

(Foto: Getty Images)





Enquanto o brasileiro mantinha suas atenções com o Brasileirão, no país vizinho, Argentina, uma grande confusão tomava rumos finais. O que era para ser uma grande final argentina na Taça Libertadores se tornou um verdadeiro campo de guerra, confusão e decepção.





Boca Juniors e River Plate tentavam buscar o topo da América do Sul. Tentavam, porque a final foi adiada após o ônibus do Boca ser atingido por pedradas, garrafas e papeis da torcida adversária, o que causou danos ao veículo e aos jogadores que estavam em seu interior.





Já dentro do estádio Monumental, os jogadores do Boca se mostravam inconformados com a situação. O gás de pimenta utilizado pelos policiais para dispersar os torcedores do River atingiu os atletas do Boca, que precisaram de atendimento médico. Tudo conspirava contra a final. Lembrando que o primeiro também foi adiado, mas por conta da chuva. Antes, houve desentendimento das torcidas, mas nada comparado ao que aconteceu neste domingo (25).





Esta situação é um reflexo do que foi a Libertadores este ano. Muitas reclamações dentro de campo sobre decisões da arbitragem, pouca efetividade da Conmebol em resolver esses problemas e uma final desastrosa para carimbar a péssima administração continental do futebol.





Uma final “esperada por todos os argentinos” se tornou a pior dor de cabeça dos últimos anos para a Conmebol, que inspira um futebol mais “ético”, mas ainda deixa a desejar em sua efetividade. É fácil falar que haverá mudanças, mas enquanto a situação for cômoda, pior para os clubes.





Ainda não sabemos quando será esta final, mas já está sendo a pior de todos os tempos por todos os fatos ocorridos desde então. O futebol caminha para um futuro incerto, onde os clubes são os mais prejudicados, mas os dirigentes continuam rindo à toa com isso.





Lamentável.



Confira o vídeo mostrando a confusão com o ônibus do Boca Juniors: