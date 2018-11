Ponto de Opinião: Verstappen mostra todo seu lado antidesportivo em final de semana no Brasil

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte









O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 foi marcado por um momento "interessante" entre os pilotos Max Verstappen (Red Bull Racing) e Esteban Ocon (Force India). Mesmo sendo retardatário, Ocon tentou ultrapassar o holandês na linha de chegada, por estar mais rápido que o adversário e para evitar de levar uma volta. Entretanto, Verstappen não deixou espaço, pressionou o francês para fora da pista, os dois acabaram se chocando e rodando na pista. O incidente custou a liderança e a vitória de Max na corrida, além do lugar mais alto do pódio, que ficou com o inglês Lewis Hamilton (Mercedes).





Inconformado com a derrota, Verstappen foi tirar satisfação com o Ocon no final da corrida, na área de pesagem. O holandês chegou a empurrar duas vezes o adversário (confira o vídeo no final deste post). Na defensiva, Ocon preferiu não revidar e pediu para que os fiscais de prova retirassem o holandês do local.





A cena mostra nitidamente o lado antidesportivo de Verstappen. Mesmo com a agressividade que teve no momento da ultrapassagem, o holandês ainda mostrou todo seu descontrole perante uma derrota. Não soube perder e ainda quis arranjar um culpado por sua incapacidade de manter uma posição - mesmo isso não acontecendo, pois a ultrapassagem de Ocon não influenciaria no resultado final.





O incidente foi pior para o Ocon, que ainda chegou a ser punido com um stop gold de 10 segundos, que é quando o piloto vai aos boxes para cumprir a punição determinada. Após a agressão de Verstappen, a direção da FIA decidiu punir o piloto com o cumprimento de dois dias de serviço comunitário, que ainda será decidido pela organização. A decisão ainda é passível de recurso da Red Bull.





Independentemente das punições, Verstappen mostrou que ainda não está pronto para o lugar mais alto da Fórmula 1. É necessário entender que há dias em que nada dá certo e que é preciso resolver isso no volante, e não em empurrões. Ao que tudo indica, Ocon não estará na F1 em 2019, uma pena para a categoria, que perderá um piloto promissor. Ao Verstappen, resta pensar na próxima temporada e ser mais racional, ou ficará mais uma vez pelo caminho.





Confira o vídeo do desentendimento de Verstappen com Ocon no setor de pesagem: