Prefeito do Rio anuncia prova da Fórmula Indy para 2020

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou nesta quinta-feira (8) que Fórmula Indy terá uma de suas provas realizadas na cidade em 2020. O prefeito esteve reunido com representantes da categoria e disse que o circuito utilizará trechos do Sambódromo e da Avenida Presidente Vargas, no Centro.





“Recebi hoje os organizadores da Fórmula Indy Americana. Os carros da Indy Rio 2020 vão percorrer trechos do Sambódromo e da Avenida Presidente Vargas. O público poderá acompanhar a prova de perto. A estimativa é que o evento gere 5 mil empregos provisórios “, postou Crivella em uma rede social.





A Indy já esteve em dois momentos no Brasil. Ainda como CART, a categoria realizou provas no Rio entre 1996 e 2000, no extinto Autódromo do Jacarepaguá. Entre 2010 e 2013, a Indy esteve em São Paulo, que também usou trechos do Sambódromo. Em 2015, a categoria estaria em Brasília, mas a prova foi cancelada pouco antes da realização.