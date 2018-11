Presidente do Santos descarta nomes e reforça interesse em Abel Braga: "Gostaria para ontem"

(Foto: Maílson Santana/Fluminense FC)









O presidente do Santos, José Carlos Peres, comentou sobre a busca de um novo treinador para a próxima temporada. Sem citar nomes, disse que um técnico está mais perto de fechar com o clube.





Peres também falou sobre a negociação que tem com Abel Braga, técnico que está sem clube desde julho e que se transformou na prioridade do Peixe.





– Será um treinador bom. Existem vários nomes, não podemos falar antes de concretizar. São três nomes no mínimo. A negociação fica mais difícil com a demonstração de interesse. Tem (alguém mais perto de fechar). Fizemos planejamento para 2019, vai ser um ano difícil na questão de dinheiro, mas com criatividade estamos com alguns nomes. Não quero contratar antes de o técnico chegar. É difícil dar prazo – disse Peres.





– O Abel é uma amizade. Eu estava no G4 Paulista e tive amizade. É um técnico top e que gosta do Santos. Tive duas negociações, uma para trazer para cá e outra foi antes do Cuca. Primeiro, ele não quis abandonar Fluminense, atitude de gente grande, e depois do acidente (do filho de Abel). Falei para ele na ocasião que (Santos) é uma "mini Rio de Janeiro". Ele falou que seria um prazer. Eu gostaria para ontem – emendou.





O interesse do Santos em Abel Braga começou na semana passada, quando o Peixe fez uma breve consulta ao técnico. A tendência é que o comandante decida seu futuro nos próximos dias.





O presidente do Peixe ainda descartou oito nomes para o comando do clube ano que vem. Além disso, Peres pensa que é difícil um estrangeiro dar certo no Brasil.





– Nunca tivemos contato com Rogério Ceni, Roger Machado, Aguirre e Dorival. Muricy é um bom nome, mas não quer trabalhar. Sampaoli esquece. Osorio também esquece. Roberto Martinez não dá. (Ariel) Holan grande nome, mas tem contrato. Eu acho muito difícil um estrangeiro dar certo no Brasil. Prioridade é um brasileiro – comentou o presidente.





A busca por um novo comandante também tem o auxílio do executivo de futebol, Renato, e do gerente administrativo, Sérgio Dimas.





Cuca ainda comandará o clube no jogo contra o Sport, neste domingo, às 17h (de Brasília), na Ilha do Retirno, pela última rodada do Brasileirão. O Peixe está na 10ª colocação do torneio nacional, com 50 pontos, e classificado para a Sul-Americana 2019.





