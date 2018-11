Que alívio, Mourinho! Fellaini marca no fim, United vence Young Boys e avança na Liga dos Campeões

(Foto: Phil Noble/Reuters)









A fase não é boa, o time não joga bem, o técnico é muito pressionado, a cobrança é enorme e nomes de peso estão muito longe da melhor forma técnica. Todos esses ingredientes acompanham o Manchester United nesta temporada, mas nesta terça-feira, no apagar das luzes em Old Trafford, a equipe comandada por José Mourinho encontrou um gol e venceu por 1 a 0 o Young Boys pelo Grupo H da Liga dos Campeões. Fellaini balançou a rede e garantiu a classificação às oitavas de final de forma antecipada.





Com a vitória em casa nesta terça-feira, o Manchester United soma dez pontos no Grupo H da Champions League. O Valencia, que perdeu por 1 a 0 para a Juventus, não pode mais chegar no time inglês, pois falta apenas uma rodada e tem cinco pontos. Espanhóis e ingleses ainda se enfrentam na próxima rodada, enquanto a Velha Senhora, com 12 pontos, visita o Young Boys.





Em casa e com o apoio da torcida, o Manchester United começou melhor, abriu espaços, pressionou a saída de bola e esteve mais perto da área do Young Boys no primeiro tempo. Rashford foi a peça mais acionada, mas a falta de pontaria dele foi fundamental para o placar ficar 0 a 0. Cada minuto a mais no relógio era mais pressão em cima da equipe de Mourinho.





O nervosismo ficou claro nos jogadores do Manchester United no segundo tempo, a equipe precisava vencer para não correr o risco de perder a classificação contra o Valencia fora de casa. Mas nada dava certo, o Young Boys passou até a gostar do jogo, e o goleiro De Gea fez uma defesa de cinema ao evitar um gol em cima da linha. Após um chute, a bola desviou na zaga e obrigou o goleiro a voar no puro reflexo. Mourinho, então, mexeu na equipe. Colocou em campo Pogba, Mata e Lukaku, avançou também Fellaini para dentro da área. No último minuto, o belga dominou, disputou com a marcação, girou e bateu para fazer 1 a 0 e garantir a classificação. Alívio de torcedores, jogadores e de José Mourinho.





Globo Esporte