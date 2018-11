Ricardo Zonta vence a primeira em Goiânia. Fraga leva a melhor sobre Serra em disputa emocionante

Fernanda Freixosa/Stock Car/Vipcomm)









Ricardo Zonta foi o vencedor da primeira corrida da Stock Car em Goiânia, disputada no início da tarde deste domingo (4). A corrida foi marcada por uma espetacular disputa entre os dois postulantes ao título: Daniel Serra, que largou na pole, e Felipe Fraga, duelaram pelo terceiro lugar até a linha de chegada, com vantagem para Fraga, que tira três pontos da desvantagem que tem para o líder do campeonato. Diego Nunes foi o segundo colocado.





Na largada, Daniel Serra manteve a ponta seguido por Felipe Fraga, Ricardo Zonta e Diego Nunes. Rubens Barrichello fez largada espetacular ao sair de 13º para o sétimo lugar nas voltas iniciais. Enquanto o líder se mantinha à frente, Zonta usou o botão de ultrapassagem para tomar o segundo lugar de Fraga na quinta volta. Em seguida, o paranaense partiu para o ataque em cima do piloto da Eurofarma.





O carro de Lucas di Grassi fica parado na entrada para os boxes na volta 14. No giro seguinte, Serra foi aos boxes para sua parada obrigatória, enquanto Zonta se manteve na pista com Felipe Fraga em segundo. Barrichello também optou por continuar e subiu para o terceiro lugar, à frente de Nelsinho Piquet.





Ricardo Zonta fez seu pit stop uma volta depois, enquanto Fraga entrou na abertura do 17º giro – ambas as estratégias funcionaram perfeitamente, uma vez que o campeão de 2016 retornou à pista imediatamente à frente do campeão de 2017. E Zonta ainda saiu à frente de Diego Nunes.





Depois de todas as paradas obrigatórias, até a 20ª volta, a ordem foi restabelecida com Ricardo Zonta na liderança seguido de Diego Nunes, Felipe Fraga, Daniel Serra e Gabriel Casagrande em quinto.





Serra superou Fraga na abertura da 25ª volta pelo terceiro lugar e iniciaram uma batalha de trocas de posição que durou até a volta final. Fraga usou o push e passou Serra na abertura do último giro para garantir o último degrau do pódio (com os dois colados na linha de chegada) e descontar três pontos da diferença que o separa de Daniel na tabela do campeonato – de 34 para 31 pontos.





A vitória ficou nas mãos de Ricardo Zonta – sua segunda na temporada e quinta na carreira -, com Diego Nunes em um excelente segundo lugar. Fraga e Serra ficaram em terceiro e quarto, com Gabriel Casagrande em quinto. Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet, Julio Campos, Átila Abreu e Cesar Ramos fecharam os dez primeiros que largam em ordem invertida na segunda corrida, logo mais às 14h05.





Os dez primeiros da corrida 1*





1. 10 Ricardo Zonta (Shell V-Power)

2. 70 Diego Nunes (Full Time Bassani)

3. 88 Felipe Fraga (Cimed Chevrolet Racing)

4. 29 Daniel Serra (Eurofarma RC)

5. 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport)

6. 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports)

7. 33 Nelson Piquet Jr (Full Time Bassani)

8. 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing)

9. 51 Átila Abreu (Shell V-Power)

10. 30 Cesar Ramos (Blau Motorsport)





*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas