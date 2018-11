Roger Federer supera Anderson e garante vaga nas semifinais em primeiro no Grupo Lleyton Hewitt

(Foto: Julian Finney/Getty Images)









Kevin Anderson pode destruir no saque. Pode se esticar nas devoluções e usar suas longas pernas para correr no fundo de quadra. Mas quando Roger Federer está do outro lado, nem sempre todo o esforço do adversário é o suficiente para superá-lo. Foi assim na noite desta quinta-feira, na Arena de Londres. Enquanto o sul-africano já estava classificado para as semifinais do ATP Finals, Federer batalhou ponto a ponto para garantir a vaga e a vitória por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3).





Com o resultado, o suíço garantiu ainda a primeira colocação do Grupo Lleyton Hewitt. Se Novak Djokovic mantiver os 100% de aproveitamento que ostenta até o momento (o sérvio enfrenta Marin Cilic na última rodada do Grupo Guga Kuerten), um eventual confronto entre os dois cabeças de chave da competição ocorrerá apenas na final.





Se Anderson entrou em quadra classificado para as semifinais graças à vitória de Dominic Thiem sobre Kei Nishikori, Federer precisava vencer ao menos um set para seguir vivo na competição sem depender do saldo de games. Os dois tenistas começaram sacando bem, com o suíço precisando ainda colocar o sul-africano para correr no fundo de quadra para confirmar os serviços.





A primeira quebra veio no sétimo game. Federer pressionou muito o rival, que cometeu erros não forçados e teve um triplo break point contra. Em uma dupla falta, cedeu a quebra ao ex-número 1 do mundo (4/3). O troco veio em seguida, com Anderson arriscando muito para igualar novamente o placar (4/4).





O gigante sul-africano não aproveitou o embalo. Voltou a errar e teve novamente um triplo break point contra. Federer subiu à rede e matou o ponto com muita categoria. Sacando para fechar o set, o suíço quase viu a vantagem escapar de novo. Teve três break points contra, mas salvou todos –o último com um ace. Uma devolução de Anderson na rede selou o fim do set e a classificação de Federer à semifinal: 6/4.





A segunda parcial começou semelhante à primeira, com Anderson castigando Federer no saque. Mas o sul-africano mais uma vez pecou no sétimo game, permitindo a quebra do suíço. Com a dianteira, Federer desta vez não deu margem ao azar e manteve a agressividade. Teve duas novas chances de quebra, desta vez para fechar o jogo, no nono game. Anderson salvou ambas, mas depois voltou a pecar. Com uma bola na rede, entregou o jogo a Federer, que pela 15ª vez em 16 edições do ATP Finals vai disputar as semifinais: 6/3.





Globo Esporte