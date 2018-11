Roupas de academia: quais cuidados ter na hora de lavar?

Quem pratica atividade física sabe que as roupas esportivas precisam de um tratamento especial na hora de lavar. Leves e delicadas, por serem produzidas a partir de fibras sintéticas, como poliéster, poliamida ou elastano, essas peças foram feitas para serem resistentes e arejadas, facilitando a transpiração e mantendo a temperatura do corpo mais agradável.





O segredo para manter tudo isso e aumentar a durabilidade das roupas está no modo de lavar. Para aqueles que têm o costume de lavar a própria roupa, em casa ou em lavanderia self-service, é preciso ficar atento à etiqueta da roupa com as instruções do fabricante.





“É importante verificar essas instruções, pois os tecidos têm exigências diferentes para limpeza. A etiqueta ajuda a evitar um procedimento inadequado e acabar desgastando a peça, por isso em nossas lavanderias de serviço express, orientamos os clientes a ficarem atentos. Alguns não têm tempo ou, por preferência, acabam deixando esta tarefa com as nossas atendentes para garantir a limpeza correta das roupas”, comenta Ricardo Monteiro, gerente operacional da rede Prima Clean Lavanderias.





Monteiro sugere cinco dicas na hora de cuidas das roupas de academia:





1 - Não jogue a roupa suada no cesto de roupa suja. Isso porque o amontoado de roupas, com a peça molhada, pode haver proliferação de bactérias. Antes, o ideal é deixar a roupa pendurada para secar. O mesmo vale para quem guarda na mochila até voltar para casa e poder organizar a roupa para lavar. O local abafado da mochila também ocasiona essa proliferação, além de deixar o odor mais desagradável. Nesse caso, uma solução é utilizar sacos plásticos.





2 - Na hora de lavar, não misture as cores claras com escuras, lave-as separadas, assim, evita-se a transferência de tom ou que a roupa fique desbotada.





3 - Na máquina, insira as roupas dentro dos sacos de proteção, com isso, além de evitar que o tecido se danifique durante o processo, impede aquelas famosas bolinhas. Para a lavagem, selecione o clico leve/delicado e, em caso de manchas, deixe selecionada a opção de molho para facilitar a remoção, não use alvejantes, isso danifica o tecido.





4 - Opte por sabão neutro, pois produtos com perfume interferem na respirabilidade do tecido.





5 - Não é necessário colocar amaciante. Por serem de poliéster ou poliamida, por exemplo, esses materiais precisam absorver o suor e depois expelir, o amaciante acaba bloqueando essa função nesses tecidos.





“Com esses simples cuidados é possível manter a qualidade das roupas, deixando adequadas para os treinos por muito mais tempo. Além disso, em lavanderias, o atendimento pode auxiliar a realizar a higienização da maneira mais adequada”, conclui Monteiro.