São Paulo anuncia efetivação de André Jardine como técnico

(Foto: Marcos Ribolli)









O São Paulo anunciou neste domingo a efetivação de André Jardine como técnico. O ex-auxiliar da comissão técnica fixa do clube vinha comandando o time de forma interina desde a demissão de Diego Aguirre, há duas semanas. O contrato de Jardine ainda não foi assinado, mas o acordo apalavrado estabelece que vai até dezembro de 2019.





André Jardine é gaúcho, tem 39 anos e trabalha no São Paulo desde 2015, contratado após bons trabalhos na base do Grêmio e do Inter. No São Paulo, repetiu bons trabalhos com as categorias inferiores e, então, passou a fazer parte da comissão técnica do time profissional.





Embora alguns treinadores mais experientes tenham sido cogitados, como Abel Braga, Jardine sempre foi o "plano A" da diretoria desde a demissão de Aguirre. A decisão da efetivação veio após observação das duas últimas semanas de seu trabalho no dia a dia e no trato com os jogadores.





– A definição pelo Jardine para comandar o time em 2019 é a conclusão de um processo que iniciamos em março, ao trazê-lo para a comissão técnica principal como auxiliar-técnico, e o início de um novo capítulo sobre o qual temos convicção. Isso é baseado nos conceitos que ele apresenta e ambiciona, e na competitividade e na eficiência que as equipes dele sempre demonstraram na categoria sub-20 – disse Raí, executivo de futebol, em entrevista ao site do São Paulo.





– A escolha pelo Jardine é consequência do trabalho que ele desenvolve há quase quatro anos no São Paulo, em Cotia e na Barra Funda – completou Raí.





Também em entrevista ao site oficial do São Paulo, André Jardine comentou:





– É uma honra e me enche de orgulho poder defender as cores de um clube que aprendi a amar. O ano de 2019 começa pelos dois últimos jogos deste ano, nos quais vamos lutar por uma vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores. A meta inicial é a construção de uma equipe de trabalho com uma ideia, uma identidade, que vamos buscar com muito treino, dedicação e cobrança.





– A partir do momento que a gente conseguir desenvolver algumas coisas através do treinamento, vamos confrontar nossa identidade com a de outras equipes, e nossa meta será fazer com que nossa ideia prevaleça, para que o São Paulo tenha o maior número possível de vitórias e se aproxime dos títulos – completou Jardine.





O novo treinador do São Paulo já comandou o time principal interinamente por três vezes, totalizando sete jogos entre 2016 e 2018: quatro vitórias (Santa Cruz, RB Brasil, CRB e Cruzeiro), um empate (Grêmio) e duas derrotas (Botafogo e Vasco da Gama).





Jardine ainda tem mais duas partidas até o fim do ano para tentar colocar o São Paulo no G-4: nesta segunda-feira, contra o Sport, no Morumbi, e no domingo, diante da Chapecoense, em Chapecó. Ficar dentro do G-4 é importante para o São Paulo, por razões financeiras, esportivas e de calendário.





Por que Jardine foi efetivado





Trata-se de um profissional vencedor: ganhou mais de 30 títulos na base da dupla Gre-Nal. No São Paulo ele foi campeão da Libertadores, bicampeão da Copa do Brasil de forma invicta, bicampeão da Copa RS, Copa Ouro e Paulista.





O técnico de 39 anos é visto como alguém extremamente dedicado e estudioso. Em outubro, numa viagem marcada com muita antecedência, Jardine viajou à Europa apoiado pelo São Paulo para se atualizar, conhecer novos métodos e fazer observações. Fez um tour com passagens por centros de treinamentos de grandes clubes e assistiu ao vivo jogos de gigantes europeus.





Jardine está no São Paulo desde 2015. Ou seja, é um profissional que conhece o clube e nunca escondeu o sonho de um dia ser o técnico principal do time. Por isso mesmo o São Paulo investe há algum tempo na sua formação. Ainda sob o comando de Dorival Júnior, o Tricolor tinha a ideia de subir o então técnico da base para auxiliar fixo do profissional. Mas a promoção foi adiada para evitar uma sombra para Dorival. Após a demissão do treinador, em março, ele foi promovido.





A integração com a base se dará de forma mais natural com Jardine. Ele foi o responsável, por exemplo, pela promoção de Liziero, revelado em Cotia. Recentemente, o garoto Helinho apareceu com um golaço contra o Flamengo (Antony e Igor Gomes também subiram). Jardine conhece muito bem esses e outros atletas com potencial em Cotia.





A visão de futebol de Jardine se assemelha com o que o São Paulo pensa. O técnico gosta de times agressivos, com posse de bola e ofensivos. Rogério Ceni, campeão da Série B com o Fortaleza e líder na enquete que o GloboEsporte.com fez entre internautas, tem ideias nesse sentido, mas o nome do ídolo era visto como inviável pela relação extremamente desgastada com o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco – Ceni foi demitido em julho de 2017.





Ficha técnica





Nome: André Soares Jardine

Nascimento: 08/09/1979 (39 anos), em Porto Alegre

Formação: Educação Física (UFRGS)





Clubes





2003 / 2013 – S.C. Internacional

2013 / 2015 – Grêmio F.P.A.

2015 – São Paulo Futebol Clube





Globo Esporte