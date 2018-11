Secretário de segurança de Buenos Aires deixa cargo após confusão no Monumental

O secretário de segurança pública de Buenos Aires, Martín Ocampo, pediu demissão do cargo nesta segunda-feira após as confusões que ocasionaram a suspensão da final da Libertadores entre Boca Juniors e River Plate. A confusão nos arredores do Estádio Monumental terminou com um ataque ao ônibus do Boca antes da final. As informações são do jornal “La Nacion”.





De acordo com o jornal, a falta de planejamento em relação a partida ocasionou a saída de Ocampo, que era considerado um secretário de perfil radical. Sua saída ocorre há poucos dias do encontro do G20, que reunirá os líderes dos 20 países mais desenvolvidos como os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, entre sexta e sábado.





O prefeito de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, reconheceu a responsabilidade do ocorrido e atacou o que chamou de máfia dos barra bravas do futebol argentino. O jogo da volta da final da Libertadores foi suspenso duas vezes, uma vez no sábado e outra no domingo.





Uma reunião nesta terça-feira entre o presidente do Boca Juniors, Daniel Angelici, e o mandatário do River Plate, Rodolfo D’Onofrio, deve estabelecer uma nova data para a final da Libertadores. Na partida de ida, empate em 2 a 2 em La Bombonera.