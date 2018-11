Só decepção: Monaco leva sacode do Brugge em casa pela Liga dos Campeões

(Foto: Eric Gaillard/Reuters)









Dezessete jogos na temporada e apenas uma vitória, na primeira rodada do Campeonato Francês, há quase três meses. Desde então, o Monaco só tem dado decepção aos seus torcedores. Como a desta terça-feira: jogando em casa, no estádio Louis II, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Uefa, o time do Principado foi goleado por 4 a 0 pelo Brugge, da Bélgica, com três gols sofridos em apenas 23 minutos de partida, um deles do brasileiro Wesley. A derrota é a pior da história do Monaco pela Liga dos Campeões.





A situação também não é boa fora de campo. Segundo o jornal francês "Le Monde", o presidente do Monaco, russo Dmitry Rybolovlev, foi detido antes da partida, sob acusação de corrupção, tráfico de influências.





A derrota em casa deixa o Monaco em último lugar no grupo A, com apenas um ponto, e praticamente eliminado - o que pode acontecer ainda nesta terça, se o Atlético de Madrid não perder para o Borussia Dortmund, na Espanha. Com quatro pontos, o Brugge é agora o terceiro colocado, ainda com esperança de brigar pela classificação. Confira a tabela completa da Champions League.





O técnico Thierry Henry, que substituiu o português Leonardo Jardim há duas semanas, ainda não conseguiu sua primeira vitória após cinco jogos à frente do Monaco: foram dois empates (um no Francês e um na Liga dos Campeões) e três derrotas. Campeão nacional há duas temporadas, quando também chegou à semifinal da Champions League, o Monaco está na zona de rebaixamento do Francês, em penúltimo lugar. Contando as duas competições, já são 15 jogos seguidos sem vitória.





O Monaco teve a primeira boa chance do jogo: Sofiane Diop concluiu na área mas o goleiro Horvath fez ótima defesa com a mão esquerda. A ilusão durou pouco. Aos 11, Mats Rits cruzou da direita, Wesley fez o corta-luz e a bola sobrou para Vanaken concluir sozinho na área: 1 a 0 Brugge.





Pouco depois, Vanaken chutou forte, e a bola desviou no braço do lateral Antonio Barreca, na área. O próprio Vanaken cobrou o pênalti e ampliou para o time belga, aos 15. Aos 23, Wesley recebeu pela esquerda, derivou para o meio e, sem ser importunado pela marcação, chutou da entrada da área, no canto esquerdo do goleiro Diego Benaglio: 3 a 0.





O Monaco, que teve o zagueiro brasileiro Jemerson como titular nesta terça, não conseguiu sequer esboçar uma reação após o terceiro gol, e ao Brugge restou controlar a partida no segundo tempo. E mesmo sem fazer força, a equipe visitante ainda chegou à goleada, em arrancada de Ruud Vormer, que marcou sem dificuldade aos 39, na saída de Benaglio.





