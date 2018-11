Sucesso mundial, festival que une música eletrônica e corrida chega a São Paulo em dezembro

(Foto: Paulo Melo/FOTOP)









O termo ‘festa do esporte’ é bastante conhecido. Contudo, a Night Nation Run levou essa denominação a um patamar mais elevado. Com um percurso de 5km recheado por música eletrônica, luzes, lasers, várias pistas de dança e DJs, o primeiro festival de música com corrida do mundo desembarca na cidade de São Paulo no dia 1º de dezembro, no autódromo de Interlagos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pela internet ( https://www.ticketagora.com.br/Inscricao/categoria.aspx?__idEvento=6384 ) até o dia 28 de novembro.





A Night Nation Run é uma verdadeira celebração para os amantes da música eletrônica dentro de um percurso de 5km. “Queremos que as pessoas corram, dancem, caminhem, enfim, que brilhem pelo trajeto iluminado com diversas cores e lasers. As diferentes pistas com DJs tocando ao vivo terão sua própria festa, como mini eventos dentro de um evento maior. Para a grande final, depois da linha de chegada, teremos um palco principal explosivo em uma festa com performances especiais de DJs convidados”, explica Fabio Avelar, diretor técnico do evento.





A corrida tem mais de 1 milhão de pessoas cadastradas em sua comunidade nos Estados Unidos e já promoveu 70 eventos em três continentes. Países como Canadá, México, Japão, África do Sul, Dubai e Austrália entraram nessa festa. A estreia no Brasil foi no sábado (3), em Belo Horizonte, Minas Gerais. E foi em grande estilo. Milhares de pessoas compareceram ao Mineirão para uma noite de corrida, música e diversão. Franqueada pelos mesmos organizadores da Corrida Insana - que já reuniu um número superior a 100 mil pessoas em mais de 30 etapas pelo País - a Night Nation tem tudo para ser a grande novidade do cenário da atividade física aliada ao entretenimento nesta temporada.





A proposta da Night Nation Run é unir festa e esporte. Desta forma, o evento começa com a largada da categoria Competição 5km às 19h, prova com cronometragem eletrônica. Na sequência, às 20h, é a vez da categoria Participação 5km, que consiste em correr ou caminhar sem a preocupação de aferição de tempo. De acordo com a programação, após a premiação dos primeiros colocados, tem início a festa no palco principal. Contudo, por todo o percurso serão instaladas estações com DJs, dançarinos, show de luzes e laser, além de muito neon e glow nos acessórios dos corredores. Outra novidade: os espaços destinados para selfies.





A Night Nation Run conta ainda com a opção “Just Party” voltada para a turma que quer vivenciar o line-up composto por atrações de renome na e-music, a arena com bares, estações gastronômicas, e o convidado surpresa no mega palco, mas sem o “corre-corre” dos 5km.





Responsabilidade social





Além de esporte e festa, a Night Nation Run oferece sua cota quando o assunto é responsabilidade social. A cada ingresso comprado, R$1,00 será destinado a realizar o sonho de crianças que lutam contra doenças graves por meio da Make-A-Wish Brasil. A entidade está completando 10 anos no País e tem como missão a “realização de sonhos de crianças com doenças que colocam em risco as suas vidas, enriquecendo a experiência humana com esperança, força e alegria”, conforme explica o site da entidade.





Entre nessa festa





As inscrições já estão abertas pela Internet e a organização oferece quatro opções que variam de acordo com o estilo de participação (se a corrida será competitiva ou participativa) e kit do atleta e, com isso, preços diferenciados.





As opções de kit de inscrição são as seguintes: Kit STANDARD (com direito a número de peito. Colar Flúor. Medalha finisher. Voucher para a festa oficial), Kit PREMIUM (número de peito. Camisa Night Nation. Óculos de Led. Sacola Backpack. Colar Flúor. Medalha finisher. Voucher para festa oficial), Kit VIP (número de peito VIP. Camisa Night Nation. Bastão de LED. Camiseta Extra VIP. Colar Flúor. Sacola Backpack. Medalha finisher. Óculos de Led. Voucher para festa oficial. Retirada do kit direto no local do evento - sem taxas) e Kit After Party (óculos de Led. Colar Flúor. Camisa Night Nation. Sacola Backpack).





Ações de sucesso





A Night Nation Run conta com a expertise de Fábio Avelar e Henrique Gomes como realizadores do evento. A dupla é responsável também pelo fenômeno “Corrida Insana” e seus obstáculos infláveis em um percurso de 5km. Trazida para o Brasil pelos empresários em 2017, já reuniu mais de 100 mil pessoas em edições espalhadas pelo País. Ambos os projetos trazem a assinatura da Leg Assessoria Esportiva, que já promoveu mais de 400 eventos esportivos, consolidando-se no mercado como uma das principais empresas que atuam neste segmento.