Técnico Marquinhos Xavier renova contrato com Carlos Barbosa para 2019

O técnico Marquinhos Xavier seguirá no comando do futsal de Carlos Barbosa em 2019. Esta será a sexta temporada consecutiva do treinador na equipe. A ACBF informou sobre o acordo nessa quinta-feira (29).





Xavier chegou ao Carlos Barbosa em maio de 2014 para substituir Paulo Mussalem. Ao todo, Marquinhos disputou 16 finais e conquistou 10 títulos na Laranja Mecânica, incluindo a Liga Nacional de Futsal e duas Libertadores da América.





“Acho que tem um foco muito forte na questão da confiança. Talvez esse seja o motivo principal da renovação. A confiança que a diretoria tem no trabalho que estamos fazendo. Embora possa não ser unanime, mas deixei a diretoria a vontade para tomar uma decisão sobre o que a ACBF quer para o futuro. A minha renovação é um voto de confiança não só pela minha permanência, mas por um trabalho que toda a comissão técnica desenvolve”, avaliou. “Eu, por outro lado, posso afirmar que a minha permanência se dá em função da confiança que eu tenho na comissão técnica que trabalha comigo. Talvez, a melhor comissão técnica que já trabalhei até hoje. São pessoas muito comprometidas e não falo só em qualidade técnica, falo em compromisso. Isso me fez decidir continuar ao lado deles, ajudando e contando com a ajuda de todos para poder ter uma temporada 2019 boa ou ótima”, disse Marquinhos.





O técnico também contou das dificuldades em se manter no cargo por tanto tempo e agradeceu o apoio dos torcedores e do clube. “Agradeço a oportunidade de seguir nessa sexta temporada aqui. Jamais imaginei que seria possível. Quando você trabalha num lugar onde os resultados estão sempre acima de qualquer outra relação e quando os resultados são altos, mantê-los não é fácil e acaba gerando muito desgaste. A gente teve 5 anos de convivência, buscando resultados, com períodos de frustração sem que as relações fossem abaladas. Agradeço ACBF e, principalmente, a confiança dos torcedores, da imprensa e das pessoas que fazem o futsal em Carlos Barbosa”.